Громкий скандал в Израиле: украинский дипломат резко послал российского посла
Громкий скандал в Израиле: украинский дипломат резко послал российского посла

Из-за присутствия российского посла Анатолия Викторова украинский посол Евгений Корнийчук покинул церемонию зажигания ханукальных свечей

25 декабря 2025, 09:45
Автор:
Клименко Елена

В Иерусалиме у Стены Плача произошел дипломатический инцидент из-за присутствия российского посла на панихиде со свечами. Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук отказался участвовать в мероприятии и выразил недовольство тем, что его не предупредили о присутствии представителя РФ, сообщает израильское издание Ynet.

Громкий скандал в Израиле: украинский дипломат резко послал российского посла

Инцидент произошел 18 декабря во время церемонии зажигания ханукальных свечей, организованной министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Мероприятие было посвящено жертвам трагедии в Сиднее, где погибли 15 членов еврейской общины.

По информации издания, дипломат решил покинуть церемонию после того, как увидел среди гостей российского посла Анатолия Викторова.

"Они должны заранее сообщить о присутствии российского посла. Мы бы не пригласили представителя Израиля на мероприятие с иранцами в Киев", — подчеркнул Корнийчук.

В мероприятии приняли участие представители многих государств. Среди гостей было 17 послов и 11 заместителей или руководителей дипломатических миссий. В то же время, представители ЕС, кроме посла Чехии, на церемонию не прибыли.

Ранее, 16 декабря, Евгений Корнийчук сообщил, что детективы НАБУ планируют посетить Израиль в ближайшее время. "Следователи обратились в посольство Украины в Израиле с просьбой предоставить помещение для проведения следственных действий", — отметил дипломат. При этом он не раскрыл детали дела и не назвал точную дату прибытия украинских следователей, отметив, что она уже несколько раз менялась.

Как уже писали "Комментарии", посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мельник заявил, что "денацификация" в Украине якобы включает отмену законов, которые, по его словам, дискриминируют русскоязычное население, пишут "Известия".



