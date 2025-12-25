В Чехии удивили заявлением о войне в Украине: что предлагает новая власть

Министерство обороны Чехии получило задачу подготовить официальные документы о предоставлении помощи Украине, сообщает Dennik N. Министр обороны страны Яромир Зунна (SPD) уточнил, что речь идет о подготовке решения о дальнейшей судьбе так называемой "снарядной инициативы", которую коалиционный совет нового правительства планирует рассмотреть 7 января.

Фото: из открытых источников

По словам Зунны, сама инициатива остается несомненной, однако основной вопрос заключается в способе дальнейшего управления этим проектом и его реализации. Другими словами, правительство стремится определить эффективный механизм контроля и координации поставок боеприпасов Украине, чтобы инициатива продолжала работать в соответствии с установленными правилами и целями.

В то же время глава Палаты депутатов и лидер SPD Томио Окамура заявил, что правительство не планирует выделять дополнительные средства для "продолжения войны" в Украине. Ранее политик Андрей Бабиш отмечал намерение отменить программу помощи в случае своего возвращения к власти, что вызвало значительные дискуссии в политических кругах Чехии.

Президент страны Петр Павел, со своей стороны, предупредил, что любое сворачивание инициативы Праги по снабжению боеприпасами Украине может негативно сказаться на самой Чехии, включая ее международный имидж и стратегическую репутацию среди союзников.

7 января Совет национальной безопасности Чехии обсудит будущее чешской "снарядной инициативы", определяя дальнейшие шаги по ее реализации и возможным корректировкам. От решения этого органа будет зависеть, продолжит ли Чехия поддержку Украины в рамках поставок артиллерийских боеприпасов и какие механизмы контроля при этом будут применяться.

