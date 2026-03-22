Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Чехії підпалили завод, що виготовляв тепловізори для ЗСУ
НОВИНИ

У Чехії підпалили завод, що виготовляв тепловізори для ЗСУ

У Чехії спалахнула масштабна пожежа на підприємстві, яке виготовляло обладнання для ЗСУ — йдеться про можливий навмисний підпал

22 березня 2026, 18:37
Ткачова Марія

У чеському місті Пардубіце сталася масштабна пожежа на підприємстві, яке виготовляло продукцію для потреб Збройних сил України. Йдеться про завод Archer-LPP, що входить до складу холдингу LPP.

Підпал заводу з виготовлення тепловізорів для ЗСУ

Як повідомив засновник і CEO компанії Archer Олександр Яременко, підприємство було цілеспрямовано підпалене групою невідомих у масках у ніч на 20 березня.

Вогонь охопив складський цех, а також сусідню адміністративну будівлю холдингу. Попри значні матеріальні збитки, обійшлося без постраждалих.

За словами Яременка, завод виготовляв не безпілотники, а інше критично важливе обладнання для українських військових — зокрема тепловізійні приціли та системи спостереження, які активно використовуються на фронті.

Водночас він запевнив, що диверсія не вплине на виконання контрактів. Компанія планує виконати всі зобов’язання перед партнерами, а продукція буде поставлена вчасно.

Холдинг LPP об’єднує низку технологічних компаній, які працюють у військовому та цивільному секторах. Archer є одним із ключових виробників високотехнологічної оптики, яка використовується українськими силами оборони.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на одній із ділянок Лиманського напрямку російські війська зранку здійснили масований штурм, задіявши техніку та піхоту, накопичену протягом зимового періоду.
За даними Угруповання об’єднаних сил, окупанти використали квадроцикли, важку бронетехніку, військовий автотранспорт, а також штурмові групи. Основну ставку противник зробив на швидкість, масовість і тиск. Втім, цей план не дав результату. Завдяки злагодженим діям українських підрозділів та взаємодії із суміжними силами, екіпажі безпілотників прикордонного підрозділу "Фенікс" змогли ефективно зупинити наступ.



Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/robili-droni-ukrayinska-kompaniya-potuzhnosti-1774190603.html
