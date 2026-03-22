У Чехії підпалили завод, що виготовляв тепловізори для ЗСУ

У чеському місті Пардубіце сталася масштабна пожежа на підприємстві, яке виготовляло продукцію для потреб Збройних сил України. Йдеться про завод Archer-LPP, що входить до складу холдингу LPP.

Підпал заводу з виготовлення тепловізорів для ЗСУ

Як повідомив засновник і CEO компанії Archer Олександр Яременко, підприємство було цілеспрямовано підпалене групою невідомих у масках у ніч на 20 березня.

Вогонь охопив складський цех, а також сусідню адміністративну будівлю холдингу. Попри значні матеріальні збитки, обійшлося без постраждалих.

За словами Яременка, завод виготовляв не безпілотники, а інше критично важливе обладнання для українських військових — зокрема тепловізійні приціли та системи спостереження, які активно використовуються на фронті.

Водночас він запевнив, що диверсія не вплине на виконання контрактів. Компанія планує виконати всі зобов’язання перед партнерами, а продукція буде поставлена вчасно.

Холдинг LPP об’єднує низку технологічних компаній, які працюють у військовому та цивільному секторах. Archer є одним із ключових виробників високотехнологічної оптики, яка використовується українськими силами оборони.

