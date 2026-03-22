РФ атакувала «всім, що накопичила за зиму»: масований штурм росіян

Ткачова Марія
На одній із ділянок Лиманського напрямку російські війська зранку здійснили масований штурм, задіявши техніку та піхоту, накопичену протягом зимового періоду.
Штурм росіян на Лиманському напрямку
За даними Угруповання об’єднаних сил, окупанти використали квадроцикли, важку бронетехніку, військовий автотранспорт, а також штурмові групи. Основну ставку противник зробив на швидкість, масовість і тиск.
Втім, цей план не дав результату.
Завдяки злагодженим діям українських підрозділів та взаємодії із суміжними силами, екіпажі безпілотників прикордонного підрозділу "Фенікс" змогли ефективно зупинити наступ.
Українські оператори БпЛА методично знищували ворожі цілі, зупиняючи техніку на ходу, вибиваючи російських військових у посадках і порушуючи темп атаки ще до того, як вона могла принести результат.
У підсумку масований штурм противника був зірваний, а його сили зазнали втрат.