РФ атаковала «всем, что накопила за зиму»: массированный штурм россиян

На одном из участков Лиманского направления российские войска с утра совершили массированный штурм, задействовав технику и пехоту, накопленную в течение зимнего периода.

Штурм россиян на Лиманском направлении

По данным Группировки объединенных сил, оккупанты использовали квадроциклы, тяжелую бронетехнику, военный автотранспорт, а также штурмовые группы. Основную ставку противник сделал на скорость, массовость и давление.

Впрочем, этот план не принес результата.

Благодаря слаженным действиям украинских подразделений и взаимодействию со смежными силами, экипажи беспилотников пограничного подразделения Феникс смогли эффективно остановить наступление.

Украинские операторы БПЛА методично уничтожали враждебные цели, останавливая технику на ходу, выбивая российских военных в посадках и нарушая темп атаки еще до того, как она могла принести результат.

В итоге массированный штурм противника был сорван, а его силы понесли потери.

