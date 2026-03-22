Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией РФ атаковала «всем, что накопила за зиму»: массированный штурм россиян
РФ атаковала «всем, что накопила за зиму»: массированный штурм россиян

На Лиманском направлении оккупанты с утра пошли в массированный штурм, но украинские подразделения сорвали атаку

22 марта 2026, 18:19
Ткачова Марія

На одном из участков Лиманского направления российские войска с утра совершили массированный штурм, задействовав технику и пехоту, накопленную в течение зимнего периода.

Штурм россиян на Лиманском направлении

По данным Группировки объединенных сил, оккупанты использовали квадроциклы, тяжелую бронетехнику, военный автотранспорт, а также штурмовые группы. Основную ставку противник сделал на скорость, массовость и давление.

Впрочем, этот план не принес результата.

Благодаря слаженным действиям украинских подразделений и взаимодействию со смежными силами, экипажи беспилотников пограничного подразделения Феникс смогли эффективно остановить наступление.

Украинские операторы БПЛА методично уничтожали враждебные цели, останавливая технику на ходу, выбивая российских военных в посадках и нарушая темп атаки еще до того, как она могла принести результат.

В итоге массированный штурм противника был сорван, а его силы понесли потери.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России в конце 2025 года — начале 2026 года зафиксирован новый рост интереса к теме эмиграции. Об этом сообщает издание "Верстка", проанализировавшее статистику поисковых запросов в Google Trends.
Журналисты исследовали динамику запросов "как уехать из России" и "выехать из России" за последние несколько лет. Самый высокий уровень интереса был зафиксирован в январе 2023 года – тогда показатель достиг 100 баллов. Эксперты связывают этот пик с последствиями объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, что вызвало волну паники и поиск возможностей покинуть страну. После этого интерес к эмиграции постепенно снижался и достиг минимума в начале 2025 года. В частности, в феврале 2025-го уровень запросов опустился до 31 балла.



Источник: https://t.me/znua_live/242772
