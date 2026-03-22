В Чехии подожгли завод, производивший тепловизоры для ВСУ

Ткачова Марія
В чешском городе Пардубице произошел масштабный пожар на предприятии, производившем продукцию для нужд Вооруженных сил Украины. Речь идет о заводе Archer-LPP, входящем в состав холдинга LPP.
Поджог завода по изготовлению тепловизоров для ВСУ
Как сообщил основатель и CEO компании Archer Александр Яременко, предприятие было целенаправленно подожжено группой неизвестных в масках в ночь на 20 марта.
Огонь охватил складской цех, а также соседнее административное здание холдинга. Несмотря на значительный материальный ущерб, обошлось без пострадавших.
По словам Яременко, завод производил не беспилотники, а другое критически важное оборудование для украинских военных — в частности, тепловизионные прицелы и системы наблюдения, активно используемые на фронте.
В то же время, он заверил, что диверсия не повлияет на выполнение контрактов. Компания планирует выполнить все обязательства перед партнерами, а продукция будет поставлена в срок.
Холдинг LPP объединяет ряд технологических компаний, работающих в военном и гражданском секторах. Archer является одним из ключевых производителей высокотехнологичной оптики, используемой украинскими силами обороны.