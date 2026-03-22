Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией В Чехии подожгли завод, производивший тепловизоры для ВСУ
В Чехии подожгли завод, производивший тепловизоры для ВСУ

В Чехии вспыхнул масштабный пожар на предприятии, производившем оборудование для ВСУ — речь идет о возможном умышленном поджоге

22 марта 2026, 18:37
Ткачова Марія

В чешском городе Пардубице произошел масштабный пожар на предприятии, производившем продукцию для нужд Вооруженных сил Украины. Речь идет о заводе Archer-LPP, входящем в состав холдинга LPP.

В Чехии подожгли завод, производивший тепловизоры для ВСУ

Поджог завода по изготовлению тепловизоров для ВСУ

Как сообщил основатель и CEO компании Archer Александр Яременко, предприятие было целенаправленно подожжено группой неизвестных в масках в ночь на 20 марта.

Огонь охватил складской цех, а также соседнее административное здание холдинга. Несмотря на значительный материальный ущерб, обошлось без пострадавших.

По словам Яременко, завод производил не беспилотники, а другое критически важное оборудование для украинских военных — в частности, тепловизионные прицелы и системы наблюдения, активно используемые на фронте.

В то же время, он заверил, что диверсия не повлияет на выполнение контрактов. Компания планирует выполнить все обязательства перед партнерами, а продукция будет поставлена в срок.

Холдинг LPP объединяет ряд технологических компаний, работающих в военном и гражданском секторах. Archer является одним из ключевых производителей высокотехнологичной оптики, используемой украинскими силами обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на одном из участков Лиманского направления российские войска утром совершили массированный штурм, задействовав технику и пехоту, накопленную в течение зимнего периода.
По данным Группировки объединенных сил, оккупанты использовали квадроциклы, тяжелую бронетехнику, военный автотранспорт, а также штурмовые группы. Основную ставку противник сделал на скорость, массовость и давление. Впрочем, этот план не принес результата. Благодаря слаженным действиям украинских подразделений и взаимодействию со смежными силами, экипажи беспилотников пограничного подразделения "Феникс" смогли эффективно остановить наступление.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/robili-droni-ukrayinska-kompaniya-potuzhnosti-1774190603.html
