У Чечні дрони вщент рознесли будівлю ФСБ: російські ЗМІ підтверджують пожежу та руйнування

Будівля ФСБ в Ачхой-Мартановському районі Чечні зазнала серйозних руйнувань унаслідок нічної атаки дронів, яку в Росії пов’язують із ЗСУ. Про це повідомляє російське медіа Русская служба The Moscow Times з посиланням на місцеві джерела.

Будівля ФСБ в Ачхой-Мартановському районі після атаки дронів — російські медіа повідомляють про повне руйнування та пожежу.

За даними каналу NIYSO, безпілотники поцілили у приміщення Управління ФСБ. Видання Astra уточнює, що після удару будівля вигоріла майже повністю. У мережі з’явилися фото з місця події, на яких видно значні руйнування — завалені стіни, знищений дах і чорні сліди пожежі.

Очевидці повідомляють, що інформації про постраждалих чи пошкодження сусідньої будівлі МВС поки немає. Попри поширення даних про руйнування, офіційних коментарів від чеченської влади або керівництва ФСБ досі немає.

Міноборони РФ традиційно заявило лише про "збиття чотирьох безпілотників над Чечнею", не визнавши факту ураження об’єкта.

Це вже не перша атака за останні дні.

27 листопада, за інформацією NIYSO, дрон влучив у військове містечко в Грозному. Telegram-канал "Крымский ветер" уточнив, що удар припав на базу полку Росгвардії "Ахмат-Север". Також публікувалися кадри ураження об’єкта в Шатойському районі, де дислокується 291-й гвардійський мотострілецький полк російської армії.

