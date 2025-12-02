В Чечне дроны полностью разнесли здание ФСБ: российские СМИ подтверждают пожар и разрушение

Здание ФСБ в Ачхой-Мартановском районе Чечни испытало серьезные разрушения в результате ночной атаки дронов, которую в России связывают с ВСУ. Об этом сообщает российское медиа Русская служба The Moscow Times со ссылкой на местные источники.

Здание ФСБ в Ачхой-Мартановском районе после удара беспилотников — российские СМИ сообщают о сильных разрушениях и пожаре.

По данным канала NIYSO, беспилотники попали в помещение Управления ФСБ. Издание Astra уточняет, что после удара здание выгорело почти полностью. В сети появились фото с места происшествия, на которых видны значительные разрушения – заваленные стены, уничтоженная крыша и черные следы пожара.

Очевидцы сообщают, что информации о пострадавших или повреждении соседнего здания МВД пока нет. Несмотря на распространение данных о разрушении, официальных комментариев от чеченских властей или руководства ФСБ до сих пор нет.

Минобороны РФ традиционно заявило лишь об "сбитии четырех беспилотников над Чечней", не признав факт поражения объекта.

Это уже не первая атака в последние дни.

27 ноября, по информации NIYSO, дрон попал в военный городок в Грозном. Telegram-канал "Крымский ветер" уточнил, что удар пришелся на базу полка Росгвардии "Ахмат-Север". Также публиковались кадры поражения объекта в Шатойском районе, где дислоцируется 291 гвардейский мотострелковый полк российской армии.

