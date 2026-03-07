У Брюсселі зухвало пояснили, чому Україна за 3 роки так і не отримала жодного F-16 від Бельгії

Бельгія за три роки участі у міжнародній коаліції винищувачів так і не передала Україні жодного літака F-16 Fighting Falcon. Про це повідомляє VRT, зазначаючи, що терміни постачання неодноразово переносилися з 2023 року.

Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, перші бельгійські F-16 мали з'явитися в Україні ще раніше, проте цього досі не сталося. В уряді Бельгії стверджують, що конкретні терміни передачі літаків нібито ніколи офіційно не встановлювалися.

Раніше представники влади робили інші заяви. 2024 року тодішній прем'єр-міністр Александер Де Кроо говорив, що перші літаки можуть бути передані Києву "до кінця року". Йшлося про початок поставок із партії приблизно у 30 винищувачів, обіцяних Україні в рамках коаліції.

Пізніше міністр оборони Тео Франкен також заявляв, що постачання може розпочатися навіть раніше запланованих термінів. Проте, фактично, літаки передали інші країни-партнери, тоді як бельгійські F-16 залишаються на базах.

У Міноборони Бельгії пояснюють затримку тим, що країна поки що не отримала нових американських винищувачів F-35 Lightning II, якими планується замінити застарілий парк F-16. За словами генерал-майора Герт Деккер, спочатку мають бути забезпечені власні оборонні потреби бельгійських ВПС.

Крім того, джерела видання стверджують, що існують проблеми із підготовкою українських пілотів. За їхніми словами, темпи навчання відстають від графіка, через що Київ нібито навіть просив тимчасово не надсилати літаки.

Попри затримки, Бельгія офіційно зобов'язалася передати Україні до 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Це закріплено угодою про безпеку та довгострокову підтримку, підписаною Києвом та Брюсселем у травні 2024 року.

