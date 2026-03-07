В Брюсселе дерзко объяснили, почему Украина за 3 года так и не получила ни одного F-16 от Бельгии

Бельгия за три года участия в международной "коалиции истребителей" так и не передала Украине ни одного самолёта F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщает VRT, отмечая, что сроки поставок неоднократно переносились с 2023 года.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

По данным издания, первые бельгийские F-16 должны были появиться в Украине ещё ранее, однако этого до сих пор не произошло. В правительстве Бельгии утверждают, что конкретные сроки передачи самолётов якобы никогда официально не устанавливались.

При этом ранее представители власти делали иные заявления. В 2024 году тогдашний премьер-министр Александер Де Кроо говорил, что первые самолёты могут быть переданы Киеву "до конца года". Речь шла о начале поставок из партии примерно в 30 истребителей, обещанных Украине в рамках коалиции.

Позднее министр обороны Тео Франкен также заявлял, что поставки могут начаться даже раньше запланированных сроков. Однако фактически самолёты передали другие страны-партнёры, тогда как бельгийские F-16 остаются на базах.

В Минобороны Бельгии объясняют задержку тем, что страна пока не получила новые американские истребители F-35 Lightning II, которыми планируется заменить устаревший парк F-16. По словам генерал-майора Герт Деккер, сначала должны быть обеспечены собственные оборонные потребности бельгийских ВВС.

Кроме того, источники издания утверждают, что существуют проблемы с подготовкой украинских пилотов. По их словам, темпы обучения отстают от графика, из-за чего Киев якобы даже просил временно не отправлять самолёты.

Несмотря на задержки, Бельгия официально обязалась передать Украине до 30 истребителей F-16 до 2028 года. Это закреплено соглашением о безопасности и долгосрочной поддержке, подписанным Киевом и Брюсселем в мае 2024 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли иностранные пилоты летают на F-16 в Украине: в ВСУ дали окончательный ответ.



