Действительно ли иностранные пилоты летают на F-16 в Украине: в ВСУ дали окончательный ответ

В Воздушных силах заявили, что боевые полеты на F-16 выполняют украинские пилоты, а информация об иностранных лётчиках – не соответствует действительности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, сообщения об участии иностранных пилотов в боевых вылетах вызывают сомнения и происходят из источника с неоднозначной репутацией.

""Мы даже не стали сразу опровергать и хотелось посмотреть на реакцию нашего врага, который сразу видит здесь всегда "большое количество иностранцев" и так далее. Реакцию эту мы изучим обязательно, но хочу сказать, что в нашем небе летают наши летчики и показывают такие результаты, что иностранцы удивляются просто", — говорит Игнат.

По его словам, Украина активно сотрудничает с партнерами в рамках авиационной коалиции, однако, боевые полеты выполняют украинские летчики.

Они работают в сложных условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, когда после выполнения задания самолеты могут сразу оказываться под атакой нескольких ракет.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина создала отдельную международную эскадрилью истребителей F-16 Fighting Falcon, в состав которой вошли украинские летчики и ветераны из США и Нидерландов. По данным издания Intelligence Online, подразделение было сформировано в режиме максимальной секретности несколько недель назад. Его ключевая миссия состоит в усилении защиты неба над Киевом и Киевской областью.

Как пишет Intelligence Online, большинство иностранных пилотов имеют боевой опыт операций на Ближнем Востоке и в Афганистане. Они работают по краткосрочным контрактам в шесть месяцев с возможностью продления и формально не интегрированы в структуру управления Воздушных сил. В то же время в боевых задачах действуют совместно с украинскими экипажами.



