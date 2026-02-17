Чи справді іноземні пілоти літають на F-16 в Україні: у ЗСУ дали остаточну відповідь

У Повітряних силах заявили, що бойові польоти на F-16 виконують українські пілоти, а інформація про іноземних льотчиків – не відповідає дійсності. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, повідомлення про участь іноземних пілотів у бойових вильотах викликають сумніви та походять із джерела з неоднозначною репутацією.

"Ми навіть не стали одразу спростовувати й хотілось подивитися на реакцію нашого ворога, який одразу бачить тут завжди "велику кількість іноземців" і так далі. Реакцію цю ми вивчимо обов'язково, але хочу сказати, що в нашому небі літають наші льотчики і показують такі результати, що іноземці дивуються просто", — зазначив Юрій Ігнат.

За його словами, Україна активно співпрацює з партнерами в межах авіаційної коаліції, однак бойові польоти виконують українські льотчики.

Вони працюють у складних умовах насиченої російської протиповітряної оборони, коли після виконання завдання літаки можуть одразу опинятися під атакою кількох ракет.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна створила окрему міжнародну ескадрилью винищувачів F-16 Fighting Falcon, до складу якої увійшли українські льотчики та ветерани зі США й Нідерландів. За даними видання Intelligence Online, підрозділ сформували в режимі максимальної секретності кілька тижнів тому. Його ключова місія полягає у посиленні захисту неба над Києвом і Київською областю.

Як пише Intelligence Online, більшість іноземних пілотів мають бойовий досвід операцій на Близькому Сході та в Афганістані. Вони працюють за короткостроковими контрактами у шість місяців з можливістю продовження та формально не інтегровані в структуру управління Повітряних сил. Водночас у бойових завданнях діють спільно з українськими екіпажами.



