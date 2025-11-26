У Бородянці японська техніка перетворює руїни на матеріали для нових домівок — партнери оцінили прогрес відбудови

У Бородянці відбулася робоча зустріч із делегацією Японії — Послом Масаші Накагоме та новим керівником представництва JICA Осаму Хатторі. Разом із Службою відновлення Київщини вони оглянули місця, де реалізуються спільні проєкти, і оцінили, як змінюється громада, що пережила наймасштабніші руйнування на початку російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

Японська делегація разом із українськими фахівцями оглядає техніку, що перетворює руїни Бородянки на матеріали для нового життя громади.

Одним із найважливіших напрямків співпраці стала екологічна переробка будівельних відходів. Японська сторона передала техніку, яка дозволяє не просто прибирати завали, а повторно оживляти матеріали: сортувати, очищувати та переробляти їх для нової забудови. З жовтня 2024 року в Бородянці вже опрацювали 36 239 тонн зруйнованих конструкцій. Із них 22 709 тонн повернули у громаду — для відновлення житла, доріг і соціальних об’єктів.

Партнерам також показали прогрес експериментального державного проєкту комплексної відбудови, в якому бере участь Бородянська громада. Це не локальні латки, а повне створення нового життєвого простору. Нині в роботі 53 об’єкти, з них 42 — житлові будинки.

Делегація відвідала Центр відновлення — місце, де мешканці отримують інформацію про реконструкцію, консультації та супровід. У Київській ОВА наголосили: партнерство з Японією та JICA робить відбудову швидшою, екологічною та такою, що відповідає міжнародним стандартам.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за приблизними підрахунками відбудова України після війни може коштувати 500 млрд євро. У той же час Уряд ухвалив важливе рішення для українців щодо відновлення житла.