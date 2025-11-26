В Бородянке японская техника превращает руины в материалы для новых домов — партнеры оценили прогресс восстановления

В Бородянке прошла рабочая встреча с делегацией Японии — Послом Масаши Накагоме и новым руководителем представительства JICA Осаму Хаттори. Вместе со Службой восстановления Киевщины они осмотрели места, где реализуются совместные проекты, и оценили, как меняется община, пережившая самые масштабные разрушения в начале российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА.

Японская делегация и украинские специалисты осматривают технику, которая превращает разрушения Бородянки в материалы для нового этапа восстановления.

Одним из важнейших направлений сотрудничества явилась экологическая переработка строительных отходов. Японская сторона передала технику, позволяющую не просто убирать завалы, а повторно оживлять материалы: сортировать, очищать и перерабатывать для новой застройки. С октября 2024 г. в Бородянке уже обработали 36 239 тонн разрушенных конструкций. Из них 22 709 тонн вернули в общину для восстановления жилья, дорог и социальных объектов.

Партнерам также показали прогресс экспериментального государственного проекта комплексного восстановления, в котором участвует Бородянская община. Это не локальные заплаты, а полное создание нового жизненного пространства. Сейчас в работе 53 объекта, из них 42 — жилые дома.

Делегация посетила Центр восстановления – место, где жители получают информацию о реконструкции, консультациях и сопровождении. В Киевской ОВА подчеркнули: партнерство с Японией и JICA делает восстановление более быстрым, экологическим и отвечающим международным стандартам.

