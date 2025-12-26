У Білорусі обладнання для атак по Україні ставлять на дахах житлових будинків: нова заява Зеленського

Росія залучає інфраструктуру на території Білорусі для атак по Україні. Зокрема, ворог використовує обладнання, розміщене безпосередньо на житлових будинках.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Це технічні засоби, які допомагають наводити ударні дрони типу "Шахед" на українські цілі, заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача основну увагу приділили протидії атакам дронів-камікадзе, розвитку української "лінії дронів" та глибоким ударам по ворогу.

Зеленський наголосив, що російські війська намагаються обходити українські системи перехоплення, використовуючи повітряний простір Білорусі. Така практика, за його словами, створює прямі ризики і для самої білоруської сторони.

Президент зазначив, що Київ бачить кроки з "Орєшніком", а тепер і в контексті навігації "Шахедів", що свідчить про подальшу втрату Білоруссю власного суверенітету на користь воєнних інтересів РФ.

"За даними нашої розвідки, обладнання, що використовується в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч із кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках", — зазначив Зеленський.

За словами президента, це показує повну зневагу до безпеки мирного населення. Він наголосив на необхідності припинити подібну практику та повідомив, що Україна поінформує міжнародних партнерів і готуватиме спільні кроки реагування.

Окремо на засіданні Ставки обговорили питання фінансування дронів-перехоплювачів і логістику їх постачання до військових підрозділів. Зеленський визнав, що з боку частини військових є зауваження щодо нинішньої системи розподілу безпілотників.

У зв’язку з цим він доручив першому віцепрем’єр-міністру Михайлу Федорову спільно з міністром оборони Денисом Шмигалем та командуванням Сил безпілотних систем оновити механізм забезпечення дронами, щоб більше підрозділів отримували необхідну кількість техніки.

Окрім того, Генеральному штабу та Міністерству оборони доручено до наступного засідання Ставки напрацювати зміни до стратегії захисту повітряного простору. Йдеться про посилення можливостей українських сил як у захисті критичної інфраструктури, так і на передовій.

Як повідомляв портал "Коментарі", Росія під час ударів по західних регіонах України використовує Білорусь для обходу перехоплювачів "Шахедів", заявив президент Володимир Зеленський. Як приклад він назвав нещодавню атаку на Ковель.