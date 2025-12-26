В Беларуси оборудование для атак по Украине ставят на крышах жилых домов: новое заявление Зеленского

Россия привлекает инфраструктуру на территории Беларуси для атак по Украине. В частности, враг использует оборудование, размещённое непосредственно на жилых домах.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Это технические средства, помогающие наводить ударные дроны типа "Шахед" на украинские цели, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего основное внимание уделили противодействию атакам дронов-камикадзе, развитию украинской "линии дронов" и глубоким ударам по врагу.

Зеленский подчеркнул, что российские войска пытаются обходить украинские системы перехвата, используя воздушное пространство Беларуси. Подобная практика, по его словам, создает прямые риски и для самой беларусской стороны.

Президент отметил, что Киев видит шаги с "Орешником", а теперь и в контексте навигации "Шахедов", что свидетельствует о дальнейшей потере Беларусью собственного суверенитета в пользу военных интересов РФ.

"По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей размещается в том числе на жилых домах", — отметил Зеленский.

По словам президента, это показывает полное пренебрежение безопасностью мирного населения. Он подчеркнул необходимость прекратить подобную практику и сообщил, что Украина проинформирует международных партнеров и будет готовить общие шаги реагирования.

Отдельно на заседании Ставки обсудили вопросы финансирования дронов-перехватчиков и логистику их поставки в военные подразделения. Зеленский признал, что со стороны части военных есть замечания по поводу нынешней системы распределения беспилотников.

В этой связи он поручил первому вице-премьер-министру Михаилу Федорову совместно с министром обороны Денисом Шмыгалем и командованием Сил беспилотных систем обновить механизм обеспечения дронами, чтобы больше подразделений получали необходимое количество техники.

Кроме того, Генеральному штабу и Министерству обороны поручено до следующего заседания Ставки выработать изменения в стратегии защиты воздушного пространства. Речь идет об усилении возможностей украинских сил, как в защите критической инфраструктуры, так и на передовой.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия при ударах по западным регионам Украины использует Беларусь для обхода перехватчиков "Шахедов", заявил президент Владимир Зеленский. В качестве примера он назвал недавнюю атаку на Ковель.