Головна Новини Суспільство Війна з Росією У березні загинули троє медійників, зафіксовано 17 порушень свободи слова, – ІМІ
commentss НОВИНИ Всі новини

У березні загинули троє медійників, зафіксовано 17 порушень свободи слова, – ІМІ

Інститут масової інформації повідомив про загибель трьох медійників і численні порушення свободи слова, частина з яких пов’язана з діями Росії.

6 квітня 2026, 19:59
Проніна Анна

У березні загинули троє медійників, зафіксовано 17 порушень свободи слова, – ІМІ

Журналіст працює на передовій, фіксуючи правду війни під загрозою обстрілів

У березні 2026 року в Україні загинули троє медійників, а також зафіксовано 17 випадків порушення свободи слова.

Як повідомляють "Коментарі", ці  дані  надав Інститут масової інформації "Барометр свободи слова".

Втрати серед медійників

За даними ІМІ, 18 березня під час евакуації поранених у Куп’янську-Вузловому загинув медійник і військовий Артур Петров.

27 березня загинув оператор ТСН і військовослужбовець Євгеній Соловей.

Також стало відомо про загибель Володимира Фоміченка-Закуцького – військового та колишнього директора з маркетингу "Заборона Медіа". Він загинув ще 26 лютого в Покровську, але офіційно про це повідомили 10 березня.

Атаки на медіа та журналістів

У березні зафіксовано 17 випадків порушення свободи слова, з яких шість пов’язані з діями Росії.

Зокрема:
– знімальна група "Суспільне Дніпро" змогла уникнути атаки FPV-дрона завдяки детектору;
– будівля "Суспільне Одеса" зазнала пошкоджень унаслідок обстрілу;
– у Межовій керована авіабомба знищила редакцію газети "Межівський меридіан";
– у Кривому Розі три дрони "Шахед" вразили телевізійну станцію, що призвело до зникнення цифрового сигналу;
– сайт "Новини Донбасу" зазнав масштабної кібератаки.

Попри атаки, більшість редакцій продовжують роботу навіть після пошкоджень або втрати інфраструктури.

Контекст

Моніторинг ІМІ демонструє, що російська агресія залишається ключовим фактором загроз для українських медіа.

Йдеться не лише про фізичні атаки, а й про кібервплив, руйнування інфраструктури та небезпеку для життя журналістів під час виконання професійних обов’язків.

