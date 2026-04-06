Война с Россией В марте погибли трое медийщиков, зафиксировано 17 нарушений свободы слова, – ИМИ
В марте погибли трое медийщиков, зафиксировано 17 нарушений свободы слова, – ИМИ

Институт массовой информации сообщил о гибели трех медийщиков и многочисленных нарушениях свободы слова, часть из которых связана с действиями России.

6 апреля 2026, 19:59
Проніна Анна

Журналист работает на передовой, фиксируя правду войны под угрозой обстрелов

В марте 2026 года в Украине погибли три медийщика, а также зафиксировано 17 случаев нарушения свободы слова.

Как сообщают "Комментарии", эти данные предоставил Институт массовой информации "Барометр свободы слова".

Потери среди медийщиков

По данным ИМИ, 18 марта во время эвакуации раненых в Купянске-Узловом погиб медийщик и военный Артур Петров.

27 марта погиб оператор ТСН и военнослужащий Евгений Соловей.

Также стало известно о гибели Владимира Фомиченко-Закуцкого – военного и бывшего директора по маркетингу "Запрет Медиа". Он погиб 26 февраля в Покровске, но официально об этом сообщили 10 марта.

Атаки на медиа и журналистов

В марте зафиксировано 17 случаев нарушения свободы слова, из которых шесть связаны с действиями России.

В частности:
– съемочная группа "Общественное Днепр" смогла избежать атаки FPV-дрона благодаря детектору;
– здание "Общественное Одесса" получило повреждения вследствие обстрела;
– в Межевой управляемая авиабомба уничтожила редакцию газеты "Межевский меридиан";
– в Кривом Роге три дрона "Шахед" поразили телевизионную станцию, что привело к исчезновению цифрового сигнала;
– сайт "Новости Донбасса" испытал масштабную кибератаку.

Несмотря на атаки большинство редакций продолжают работу даже после повреждений или потери инфраструктуры.

Контекст

Мониторинг ИМИ показывает, что российская агрессия остается ключевым фактором угроз для украинских медиа.

Речь идет не только о физических атаках, но и о кибервлиянии, разрушении инфраструктуры и опасности для жизни журналистов во время выполнения профессиональных обязанностей.

Читайте на "Комментариях", что Украина готовит новую баллистическую ракету.



