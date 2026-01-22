У Бельгії видали шокуючу заяву про відмову карати Путіна: що відомо

Бельгія наразі не має права конфіскувати заарештовані російські активи. Прем’єр-міністр країни Барт де Вевер пояснив, що будь-яке таке рішення розглядається як акт війни, адже Європейський Союз не перебуває у стані війни з Росією. Він наголосив, що важливо дотримуватися міжнародного права та враховувати наслідки для довіри до фінансової системи та стабільності єврозони.

Де Вевер виступив із заявою під час Українського сніданку у Давосі, організованого в рамках Всесвітнього економічного форуму. За його словами, Європа активно фінансує Україну, і лише цього та наступного року на підтримку країни було виділено 90 мільярдів євро. Прем’єр підкреслив, що прийнято рішення про іммобілізацію коштів російського центрального банку, більшість з яких зберігаються в Бельгії, на невизначений термін.

"Іммобілізовані гроші не можна просто забрати. Навіть під час Другої світової війни такого не траплялося. Це був би перший випадок в історії, і він міг би мати серйозні наслідки для Європи, для довіри до фінансової системи та для стабільності єврозони", — зазначив де Вевер.

Він додав, що прийняття таких рішень потребує згоди всіх країн-членів ЄС, і деякі з них не мають настільки проукраїнської позиції.

Прем’єр зазначив, що якщо якийсь із членів ЄС вирішить скасувати санкції, заморожені активи доведеться повернути Росії. Водночас він підкреслив, що фінансування України триватиме до завершення війни, а після підписання мирної угоди активи будуть розглянуті відповідно до міжнародного права.

"Мені було б боляче бачити, як хоч одне євро повернеться до Москви. Але між нинішнім моментом і мирною угодою Європа продовжуватиме підтримувати Україну, бо ця боротьба — за нашу спільну безпеку", — підсумував Барт де Вевер.

Він запевнив, що контролюватиме використання коштів, аби вони були спрямовані на погашення боргів та відновлення України.

