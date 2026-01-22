logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Бельгії видали шокуючу заяву про відмову карати Путіна: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

У Бельгії видали шокуючу заяву про відмову карати Путіна: що відомо

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер пояснив, що країна не може конфіскувати арештовані російські активи, оскільки ЄС не перебуває у стані війни з Росією

22 січня 2026, 12:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бельгія наразі не має права конфіскувати заарештовані російські активи. Прем’єр-міністр країни Барт де Вевер пояснив, що будь-яке таке рішення розглядається як акт війни, адже Європейський Союз не перебуває у стані війни з Росією. Він наголосив, що важливо дотримуватися міжнародного права та враховувати наслідки для довіри до фінансової системи та стабільності єврозони.

У Бельгії видали шокуючу заяву про відмову карати Путіна: що відомо

Фото: з відкритих джерел

Де Вевер виступив із заявою під час Українського сніданку у Давосі, організованого в рамках Всесвітнього економічного форуму. За його словами, Європа активно фінансує Україну, і лише цього та наступного року на підтримку країни було виділено 90 мільярдів євро. Прем’єр підкреслив, що прийнято рішення про іммобілізацію коштів російського центрального банку, більшість з яких зберігаються в Бельгії, на невизначений термін.

"Іммобілізовані гроші не можна просто забрати. Навіть під час Другої світової війни такого не траплялося. Це був би перший випадок в історії, і він міг би мати серйозні наслідки для Європи, для довіри до фінансової системи та для стабільності єврозони", — зазначив де Вевер. 

Він додав, що прийняття таких рішень потребує згоди всіх країн-членів ЄС, і деякі з них не мають настільки проукраїнської позиції.

Прем’єр зазначив, що якщо якийсь із членів ЄС вирішить скасувати санкції, заморожені активи доведеться повернути Росії. Водночас він підкреслив, що фінансування України триватиме до завершення війни, а після підписання мирної угоди активи будуть розглянуті відповідно до міжнародного права. 

"Мені було б боляче бачити, як хоч одне євро повернеться до Москви. Але між нинішнім моментом і мирною угодою Європа продовжуватиме підтримувати Україну, бо ця боротьба — за нашу спільну безпеку", — підсумував Барт де Вевер. 

Він запевнив, що контролюватиме використання коштів, аби вони були спрямовані на погашення боргів та відновлення України.

Як вже писали "Коментарі", президент Фінляндії Александр Стубб підкреслює, що війна, розв’язана російським диктатором Володимиром Путіним проти України, є стратегічним провалом для Кремля. Жодна з головних цілей Росії у цьому конфлікті не була досягнута. Стубб зробив цю заяву під час виступу на Українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини