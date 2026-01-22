В Бельгии издали шокирующее заявление об отказе наказывать Путина: что известно

Бельгия не имеет права конфисковать арестованные российские активы. Премьер-министр страны Барт де Вевер пояснил, что любое решение рассматривается как акт войны, ведь Европейский Союз не находится в состоянии войны с Россией. Он подчеркнул, что важно соблюдать международное право и учитывать последствия для доверия к финансовой системе и стабильности еврозоны.

Фото: из открытых источников

Де Вевер выступил с заявлением во время Украинского завтрака в Давосе, организованного в рамках Всемирного экономического форума. По его словам, Европа активно финансирует Украину, и только в этом и в следующем году в поддержку страны было выделено 90 миллиардов евро. Премьер подчеркнул, что принято решение об иммобилизации средств российского центрального банка, большинство из которых хранятся в Бельгии на неопределенный срок.

"Иммобилизованные деньги нельзя просто забрать. Даже во время Второй мировой войны такого не случалось. Это был бы первый случай в истории, и он мог бы иметь серьезные последствия для Европы, доверия к финансовой системе и стабильности еврозоны", — отметил де Вевер.

Он добавил, что принятие таких решений требует согласия всех стран-членов ЕС, и некоторые из них не имеют столь проукраинской позиции.

Премьер отметил, что если один из членов ЕС решит отменить санкции, замороженные активы придется вернуть России. В то же время, он подчеркнул, что финансирование Украины будет продолжаться до завершения войны, а после подписания мирного соглашения активы будут рассмотрены в соответствии с международным правом.

"Мне было бы больно видеть, как хоть одно евро вернется в Москву. Но между нынешним моментом и мирным соглашением Европа будет продолжать поддерживать Украину, потому что эта борьба за нашу общую безопасность", — подытожил Барт де Вевер.

Он заверил, что будет контролировать использование средств, чтобы они были направлены на погашение долгов и восстановление Украины.

