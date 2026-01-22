logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Бельгии издали шокирующее заявление об отказе наказывать Путина: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Бельгии издали шокирующее заявление об отказе наказывать Путина: что известно

Премьер Бельгии Барт де Вевер объяснил, что страна не может конфисковать арестованные российские активы, поскольку ЕС не находится в состоянии войны с Россией

22 января 2026, 12:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бельгия не имеет права конфисковать арестованные российские активы. Премьер-министр страны Барт де Вевер пояснил, что любое решение рассматривается как акт войны, ведь Европейский Союз не находится в состоянии войны с Россией. Он подчеркнул, что важно соблюдать международное право и учитывать последствия для доверия к финансовой системе и стабильности еврозоны.

В Бельгии издали шокирующее заявление об отказе наказывать Путина: что известно

Фото: из открытых источников

Де Вевер выступил с заявлением во время Украинского завтрака в Давосе, организованного в рамках Всемирного экономического форума. По его словам, Европа активно финансирует Украину, и только в этом и в следующем году в поддержку страны было выделено 90 миллиардов евро. Премьер подчеркнул, что принято решение об иммобилизации средств российского центрального банка, большинство из которых хранятся в Бельгии на неопределенный срок.

"Иммобилизованные деньги нельзя просто забрать. Даже во время Второй мировой войны такого не случалось. Это был бы первый случай в истории, и он мог бы иметь серьезные последствия для Европы, доверия к финансовой системе и стабильности еврозоны", — отметил де Вевер.

Он добавил, что принятие таких решений требует согласия всех стран-членов ЕС, и некоторые из них не имеют столь проукраинской позиции.

Премьер отметил, что если один из членов ЕС решит отменить санкции, замороженные активы придется вернуть России. В то же время, он подчеркнул, что финансирование Украины будет продолжаться до завершения войны, а после подписания мирного соглашения активы будут рассмотрены в соответствии с международным правом.

"Мне было бы больно видеть, как хоть одно евро вернется в Москву. Но между нынешним моментом и мирным соглашением Европа будет продолжать поддерживать Украину, потому что эта борьба за нашу общую безопасность", — подытожил Барт де Вевер.

Он заверил, что будет контролировать использование средств, чтобы они были направлены на погашение долгов и восстановление Украины.

Как уже писали "Комментарии", президент Финляндии Александр Стубб подчеркивает, что война, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным против Украины, является стратегическим провалом для Кремля. Ни одна из главных целей России в этом конфликте не была достигнута. Стубб сделал это заявление во время выступления на украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости