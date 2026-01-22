"Путін зазнав повного провалу": союзник України озвучив кардинальну заяву про війну

Президент Фінляндії Александр Стубб підкреслює, що війна, розв’язана російським диктатором Володимиром Путіним проти України, є стратегічним провалом для Кремля. Жодна з головних цілей Росії у цьому конфлікті не була досягнута. Стубб зробив цю заяву під час виступу на Українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Фото: з відкритих джерел

За словами президента Фінляндії, зараз надзвичайно важливо зосередитися на підтримці України сьогодні та у найближчому майбутньому. Необхідно забезпечувати ефективну допомогу країні, яка відстоює свою незалежність та територіальну цілісність.

"Путін провалив усі свої стратегічні плани. По-перше, він прагнув захопити Україну та зробити її частиною Росії — і зазнав невдачі. Україна залишиться незалежною та зрештою стане членом Європейського Союзу. По-друге, його намір зупинити розширення НАТО також зазнав краху: приєднання Фінляндії та Швеції фактично подвоїло кордон Альянсу і зміцнило його позиції. По-третє, плани Кремля поширити свій вплив у світі — від Центральної Азії до Південного Кавказу, від Ірану і Сирії до Венесуели — теж не мали успіху", — наголосив Стубб.

Він окремо звернув увагу на помилковий наратив про те, що Росія начебто перемагає у війні проти України.

"Я принципово не згоден із такою оцінкою", — констатував президент Фінляндії.

Стубб зазначив, що за понад тисячу днів війни РФ просунулася на українській території лише на один відсоток. Водночас російські втрати становлять близько тисячі військових щодня, або 30 тисяч на місяць. Для порівняння, під час десятирічної війни в Афганістані загинули близько 20 тисяч військових Радянського Союзу.

Як вже писали "Коментарі", відома українська поетеса Ліна Костенко потрапила у складні житлові умови у власній київській квартирі. Сусіди 95-річної легенди літератури повідомили журналістам ТСН, що температура в будинку різко впала, а через відключення опалення квартира поетеси стала небезпечно холодною.