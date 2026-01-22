Легендарна українська поетеса опинилася у пастці у Києві: шокуючі подробиці

Відома українська поетеса Ліна Костенко потрапила у складні житлові умови у власній київській квартирі. Сусіди 95-річної легенди літератури повідомили журналістам ТСН, що температура в будинку різко впала, а через відключення опалення квартира поетеси стала небезпечно холодною.

Фото: з відкритих джерел

Причиною ситуації стали удари по критичній інфраструктурі столиці, які залишили без тепла та електрики тисячі будинків. Шевченківський район, де мешкає Костенко, теж не став винятком. За словами сусідів, у квартирі Ліни Василівни температура опустилася до приблизно восьми градусів за Цельсієм. Незважаючи на це, поетеса продовжує дотримуватися своїх звичок і не змінює ритм життя, рідко виходячи на публіку.

Літературознавець Роксана Харчук розповіла, що умови у другому під’їзді будинку, де живе Костенко, можна порівняти з "мікроконцентраційним табором". Люди вже тиждень змушені ходити у верхньому одязі навіть у власних квартирах, підніматися на верхні поверхи пішки та обмежувати використання електроприладів. Інша сусідка, мистецтвознавиця і лауреатка Шевченківської премії Тетяна Кара-Васильєва, відзначила, що умови після обстрілів російських військ залишаються вкрай складними, проте намагаються сприймати їх з гумором.

"Я сиджу і страждаю. Страждаю одягнена", — коротко прокоментувала ситуацію сама Костенко, демонструючи витримку навіть у тяжких умовах.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в ніч на 22 січня почався запуск опалення у 3 260 будинках, які залишалися без тепла після обстрілів 9 і 20 січня. За прогнозами, теплоносій має дійти до квартир киян протягом доби. Водопостачання в місті вже повністю відновлено, тож мешканці отримають необхідні комунальні послуги найближчим часом.

