logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Легендарная украинская поэтесса оказалась в ловушке в Киеве: шокирующие подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Легендарная украинская поэтесса оказалась в ловушке в Киеве: шокирующие подробности

Удар по инфраструктуре Киева оставил без света и отопления Шевченковский район, где живет Костенко

22 января 2026, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Известная украинская поэтесса Лина Костенко попала в сложные жилищные условия в собственной киевской квартире. Соседи 95-летней легенды литературы сообщили журналистам ТСН, что температура в доме резко упала, а из-за отключения отопления квартира поэтессы стала опасно холодной.

Легендарная украинская поэтесса оказалась в ловушке в Киеве: шокирующие подробности

Фото: из открытых источников

Причиной ситуации стали удары по критической инфраструктуре столицы, оставившие без тепла и электричества тысячи домов. Шевченковский район, где проживает Костенко, тоже не стал исключением. По словам соседей, в квартире Лины Васильевны температура опустилась до примерно восьми градусов по Цельсию. Несмотря на это, поэтесса продолжает соблюдать свои привычки и не меняет ритм жизни, редко выходя на публику.

Литературовед Роксана Харчук рассказала, что условия во втором подъезде дома, где живет Костенко, можно сравнить с "микроконцентрационным лагерем". Люди уже неделю вынуждены ходить в верхней одежде даже в собственных квартирах, подниматься на верхние этажи пешком и ограничивать использование электроприборов. Другая соседка, искусствовед и лауреат Шевченковской премии Татьяна Кара-Васильева, отметила, что условия после обстрелов российских войск остаются крайне сложными, однако пытаются воспринимать их с юмором.

"Я сижу и страдаю. Страдаю одет", — коротко прокомментировала ситуацию сама Костенко, демонстрируя выдержку даже в тяжелых условиях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ночь на 22 января начался запуск отопления в 3260 домах, которые оставались без тепла после обстрелов 9 и 20 января. По прогнозам, теплоноситель должен дойти до квартир киевлян в течение суток. Водоснабжение в городе уже полностью восстановлено, поэтому жители получат необходимые коммунальные услуги в ближайшее время.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Нидерландов Дик Схофф отмечает, что в настоящее время не стоит ожидать скорейшего вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, процесс интеграции Украины в ЕС может растянуться на несколько лет и требует взвешенного подхода. Такое заявление Схофф сделал во время своего выступления на Украинском завтраке, которое проходило в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости