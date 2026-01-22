Легендарная украинская поэтесса оказалась в ловушке в Киеве: шокирующие подробности

Известная украинская поэтесса Лина Костенко попала в сложные жилищные условия в собственной киевской квартире. Соседи 95-летней легенды литературы сообщили журналистам ТСН, что температура в доме резко упала, а из-за отключения отопления квартира поэтессы стала опасно холодной.

Фото: из открытых источников

Причиной ситуации стали удары по критической инфраструктуре столицы, оставившие без тепла и электричества тысячи домов. Шевченковский район, где проживает Костенко, тоже не стал исключением. По словам соседей, в квартире Лины Васильевны температура опустилась до примерно восьми градусов по Цельсию. Несмотря на это, поэтесса продолжает соблюдать свои привычки и не меняет ритм жизни, редко выходя на публику.

Литературовед Роксана Харчук рассказала, что условия во втором подъезде дома, где живет Костенко, можно сравнить с "микроконцентрационным лагерем". Люди уже неделю вынуждены ходить в верхней одежде даже в собственных квартирах, подниматься на верхние этажи пешком и ограничивать использование электроприборов. Другая соседка, искусствовед и лауреат Шевченковской премии Татьяна Кара-Васильева, отметила, что условия после обстрелов российских войск остаются крайне сложными, однако пытаются воспринимать их с юмором.

"Я сижу и страдаю. Страдаю одет", — коротко прокомментировала ситуацию сама Костенко, демонстрируя выдержку даже в тяжелых условиях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ночь на 22 января начался запуск отопления в 3260 домах, которые оставались без тепла после обстрелов 9 и 20 января. По прогнозам, теплоноситель должен дойти до квартир киевлян в течение суток. Водоснабжение в городе уже полностью восстановлено, поэтому жители получат необходимые коммунальные услуги в ближайшее время.

