"Путин потерпел полный провал": союзник Украины озвучил кардинальное заявление о войне

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркивает, что война, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным против Украины, является стратегическим провалом для Кремля. Ни одна из главных целей России в этом конфликте не была достигнута. Стубб сделал это заявление во время выступления на украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Фото: из открытых источников

По словам президента Финляндии, сейчас очень важно сосредоточиться на поддержке Украины сегодня и в ближайшем будущем. Необходимо обеспечивать эффективную помощь стране, отстаивающей свою независимость и территориальную целостность.

"Путин провалил все свои стратегические планы. Во-первых, он стремился захватить Украину и сделать ее частью России — и потерпел неудачу. Украина останется независимой и станет членом Европейского Союза. Во-вторых, его намерение остановить расширение НАТО также потерпело крах: присоединение Финляндии и Швеции фактически удвоило границу Альянса и укрепило его позиции. В-третьих, планы Кремля распространить свое влияние в мире — от Центральной Азии до Южного Кавказа, от Ирана и Сирии до Венесуэлы — тоже не имели успеха", — подчеркнул Стубб.

Он особо обратил внимание на ошибочный нарратив о том, что Россия вроде бы побеждает в войне против Украины.

"Я принципиально не согласен с такой оценкой", — констатировал президент Финляндии.

Стубб отметил, что за более чем тысячу дней войны РФ продвинулась на украинской территории всего на один процент. В то же время, российские потери составляют около тысячи военных ежедневно, или 30 тысяч в месяц. Для сравнения, в ходе десятилетней войны в Афганистане погибли около 20 тысяч военных Советского Союза.

