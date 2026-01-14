У армії РФ новий дедлайн для захоплення Донеччини: озвучено велику небезпеку

Володимир Путін визначив новий термін для захоплення Донецької області, надавши російським військам час до 1 квітня цього року. За його словами, армія РФ повинна до цього часу завершити окупацію регіону. Однак військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що це завдання неможливе для виконання без значних змін на фронті. Він зазначає, що за відсутності серйозних проривів в обороні України, Росія не зможе завершити цей процес у зазначений термін.

Фото: з відкритих джерел

Світан акцентує, що українські Сили оборони займають стратегічно важливі висоти, а важлива агломерація Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка перетворена на потужний укріплений район. Ці міста фактично стали фортецею, і швидко захопити їх буде надзвичайно складно.

Експерт зазначає, що навіть за поточними темпами наступу Росії на повне захоплення Донеччини може знадобитись від трьох до чотирьох років. Водночас колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що російським військам не під силу вирішити це питання у 2026 році. За його словами, бої за такі міста, як Слов’янськ та Краматорськ, можуть тривати щонайменше рік, оскільки Росія вже понад рік намагається захопити Покровськ.

Захоплення півночі Донецької області відкриває Росії шлях на інші стратегічно важливі регіони, такі як Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області, де російським військам буде значно важче стримувати українську оборону через рівнинний ландшафт.

