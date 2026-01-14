Кривий Ріг знову зазнав нещадної атаки РФ: стало відомо про жорсткий провал Кремля

Сьогодні вдень, 14 січня, Кривий Ріг зазнав чергової атаки з боку російських військ, які застосували ударні безпілотники. У місті було чути вибухи, що налякали місцевих жителів і призвели до тимчасових перебоїв у роботі інфраструктури. Про ситуацію повідомив у Telegram голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, закликавши громадян берегти себе.

Фото: з відкритих джерел

За даними Повітряних сил ЗСУ, кілька безпілотників типу "Шахед" наближалися до міста зі сходу. Ці удари не стали несподіванкою: ворог систематично атакує Кривий Ріг, використовуючи балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони. Часто застосовуються комбіновані атаки, коли ракети та дрони діють одночасно, зазвичай у нічний час. Основними цілями є житлові райони та критична інфраструктура, від якої залежить повсякденне життя мешканців.

Нагадуємо, що в ніч на 14 січня місто вже зазнавало удару дронами, унаслідок чого сталося знеструмлення. Проте зранку Вілкул повідомив, що всі абоненти були підключені до електропостачання. Котельні запущені та набирають температуру, комунальний транспорт працює у штатному режимі, включно зі швидкісним трамваєм, а водопостачання забезпечене.

Це не перший випадок атак на місто: 12 січня окупанти завдали ударів по інфраструктурі, і ще 7 січня відбулася одна з найбільших комбінованих атак за весь час повномасштабного вторгнення. Тоді внаслідок обстрілів постраждали вісім осіб, двоє з яких були госпіталізовані, а мешканці стикнулися з перебоями у водопостачанні, теплопостачанні та електроенергії.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на поточну добу Росія знову здійснила масовану атаку на українські громади та об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.