Кривой Рог снова потерпел беспощадную атаку РФ: стало известно о жестком провале Кремля

Сегодня днем, 14 января, Кривой Рог подвергся очередной атаке со стороны российских войск, которые применили ударные беспилотники. В городе были слышны взрывы, напугавшие местных жителей и приведшие к временным перебоям в работе инфраструктуры. О ситуации сообщил в Telegram глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, призвав граждан беречь себя.

Фото: из открытых источников

По данным ВВС, несколько беспилотников типа "Шахед" приближались к городу с востока. Эти удары не стали неожиданностью: враг систематически атакует Кривой Рог, используя баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны. Часто применяются комбинированные атаки, когда ракеты и дроны действуют одновременно обычно в ночное время. Основными целями являются жилые районы и критическая инфраструктура, от которой зависит повседневная жизнь жителей.

Напоминаем, что в ночь на 14 января город уже подвергался удару дронами, в результате чего произошло обесточивание. Однако с утра Вилкул сообщил, что все абоненты были подключены к электроснабжению. Котельные запущены и набирают температуру, коммунальный транспорт работает в штатном режиме, включая скоростной трамвай, а водоснабжение обеспечено.

Это не первый случай атак на город: 12 января оккупанты нанесли удары по инфраструктуре, и еще 7 января произошла одна из самых больших комбинированных атак за все время полномасштабного вторжения. Тогда в результате обстрелов пострадали восемь человек, двое из которых были госпитализированы, а жители столкнулись с перебоями в водоснабжении, теплоснабжении и электроэнергии.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на текущие сутки Россия вновь совершила массированную атаку на украинские общины и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.