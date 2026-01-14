В армии РФ новый дедлайн для захвата Донбасса: озвучена большая опасность

Владимир Путин определил новый термин для захвата Донецкой области, предоставив российским войскам время до 1 апреля этого года. По его словам, армия РФ должна к этому времени завершить оккупацию региона. Однако военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что эта задача невозможна для выполнения без значительных изменений на фронте. Он отмечает, что при отсутствии серьезных прорывов в обороне Украины Россия не сможет завершить этот процесс в указанный срок.

Свитан акцентирует, что украинские Силы обороны занимают стратегически важные высоты, а важна агломерация Славянск – Краматорск – Дружковка превращена в мощный укрепленный район. Эти города фактически стали крепостью, и быстро захватить их будет очень сложно.

Эксперт отмечает, что даже по текущим темпам наступления России на полный захват Донбасса может потребоваться от трех до четырех лет. В то же время, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что российским войскам не по силам решить этот вопрос в 2026 году. По его словам, бои за такие города, как Славянск и Краматорск, могут продолжаться минимум год, поскольку Россия уже более года пытается захватить Покровск.

Захват севера Донецкой области открывает России путь на другие стратегически важные регионы, такие как Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области, где российским войскам будет труднее сдерживать украинскую оборону из-за равнинного ландшафта.

