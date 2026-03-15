У 3 Армійському Корпусі розкрили ідею добровольців на війні: за що вони воюють

Ткачова Марія
Представники Хорунжої служби 3 Армійського корпусу вийшли у прямий ефір, де розповіли про роботу з мотивацією військовослужбовців.
Мотивація бійців на війні проти Росії
Заступник командира 125 окремої механізованої бригади з психологічної підтримки друг "Лоргар" зазначив, що у підрозділах проводять просвітницькі розмови з особовим складом, щоб військові краще розуміли, за що вони воюють.
За його словами, такі зустрічі допомагають бійцям усвідомити сенс боротьби та важливість служби.
Заступник командира 3 Армійського корпусу з психологічної підтримки друг "Сліп" заявив, що питання мотивації військових не виникає раптово, а формується ще з дитинства — у сім’ї, дитячому садку та школі.
Він також зазначив, що після початку повномасштабної війни до війська почали приходити не лише добровольці, а й люди, які не завжди розуміють причини своєї участі у війні.
За словами військового, для добровольців ключовою мотивацією є усвідомлення своєї належності до української нації, а також цінності родини, традицій і відповідальності перед майбутніми поколіннями.
Він наголосив, що ухилення від війни сьогодні може призвести до того, що у майбутньому воювати доведеться наступним поколінням.