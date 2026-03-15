Представники Хорунжої служби 3 Армійського корпусу вийшли у прямий ефір, де розповіли про роботу з мотивацією військовослужбовців.

Мотивація бійців на війні проти Росії

Заступник командира 125 окремої механізованої бригади з психологічної підтримки друг "Лоргар" зазначив, що у підрозділах проводять просвітницькі розмови з особовим складом, щоб військові краще розуміли, за що вони воюють.

За його словами, такі зустрічі допомагають бійцям усвідомити сенс боротьби та важливість служби.

Заступник командира 3 Армійського корпусу з психологічної підтримки друг "Сліп" заявив, що питання мотивації військових не виникає раптово, а формується ще з дитинства — у сім’ї, дитячому садку та школі.

Він також зазначив, що після початку повномасштабної війни до війська почали приходити не лише добровольці, а й люди, які не завжди розуміють причини своєї участі у війні.

За словами військового, для добровольців ключовою мотивацією є усвідомлення своєї належності до української нації, а також цінності родини, традицій і відповідальності перед майбутніми поколіннями.

Він наголосив, що ухилення від війни сьогодні може призвести до того, що у майбутньому воювати доведеться наступним поколінням.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що б логер Тимофій Кучер опублікував заяву, в якій розкритикував роботу поліції у Дніпрі та заявив про конфлікти під час своєї діяльності.

За його словами, правоохоронна система у місті потребує змін, і цим питанням, на його думку, мали б зайнятися вже давно. Кучер також заявив, що під час роботи на місцях прильотів та інших подій стикається з перешкодами з боку окремих поліцейських.

