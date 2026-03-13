Блогер Тимофій Кучер заявив про конфлікти з поліцією на місцях влучань

Блогер Тимофій Кучер опублікував заяву, в якій розкритикував роботу поліції у Дніпрі та заявив про конфлікти під час своєї діяльності.

Тимофій Кучер про проблеми з поліцією

За його словами, правоохоронна система у місті потребує змін, і цим питанням, на його думку, мали б зайнятися вже давно.

Кучер також заявив, що під час роботи на місцях прильотів та інших подій стикається з перешкодами з боку окремих поліцейських.

У своєму дописі він звернувся до співробітників поліції та попередив, що у разі подальших перешкод у його діяльності готовий оприлюднювати інформацію про відповідальних осіб.

Блогер зазначив, що має можливість зібрати та опублікувати дані щодо тих, хто, на його думку, перешкоджає його роботі.

ідрозділ "Русский добровольческий корпус" опублікував заяву у відповідь на матеріал російського видання "Вёрстка", який вийшов 12 березня та містить звинувачення на адресу організації та її командування.

У РДК заявили, що публікація нібито порушує базові журналістські стандарти та містить необґрунтовані звинувачення у тяжких злочинах, зокрема у тортурах та позасудових стратах. Представники корпусу стверджують, що у матеріалі немає конкретних доказів цих тверджень. За їхніми словами, журналісти посилаються на анонімні джерела і не наводять даних про людей, які нібито стали жертвами, а також не описують обставини можливих інцидентів. У заяві також зазначено, що інші звинувачення, зокрема щодо крадіжок чи вимагання, також не підкріплені перевірюваними фактами.

