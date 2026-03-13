Блогер Тимофей Кучер заявил о конфликтах с полицией на местах последствий российских атак

Блогер Тимофей Кучер опубликовал заявление, в котором подверг критике работу полиции в Днепре и заявил о конфликтах во время своей деятельности.

По его словам, правоохранительная система в городе нуждается в изменениях, и этим вопросом, по его мнению, должны заняться уже давно.

Кучер также заявил, что во время работы на местах прилетов и других событий сталкивается с препятствиями отдельных полицейских.

В своем сообщении он обратился к сотрудникам полиции и предупредил, что в случае дальнейших препятствий в его деятельности готов обнародовать информацию об ответственных лицах.

Блогер отметил, что имеет возможность собрать и опубликовать данные о тех, кто, по его мнению, препятствует его работе.

подраздел "Русский добровольческий корпус" опубликовал заявление в ответ на материал российского издания "Вёрстка", которое вышло 12 марта и содержит обвинения в адрес организации и ее командования.

В РДК заявили, что публикация якобы нарушает базовые журналистские стандарты и содержит необоснованные обвинения в тяжких преступлениях, в том числе в пытках и внесудебных казнях. Представители корпуса утверждают, что в материале нет конкретных доказательств этих утверждений. По их словам, журналисты ссылаются на анонимные источники и не приводят данных о якобы ставших жертвами людях, а также не описывают обстоятельства возможных инцидентов. В заявлении также отмечено, что другие обвинения, в частности в отношении краж или вымогательств, также не подкреплены проверяемыми фактами.

