logo

BTC/USD

71080

ETH/USD

2101.6

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Блогер Тимофей Кучер заявил о конфликтах с полицией на местах последствий российских атак
commentss НОВОСТИ Все новости

Блогер Тимофей Кучер заявил о конфликтах с полицией на местах последствий российских атак

Блогер Тимофей Кучер заявил о конфликтах с полицией в Днепре во время работы на местах происшествия

13 марта 2026, 21:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Блогер Тимофей Кучер опубликовал заявление, в котором подверг критике работу полиции в Днепре и заявил о конфликтах во время своей деятельности.

Тимофей Кучер о проблемах с полицией

По его словам, правоохранительная система в городе нуждается в изменениях, и этим вопросом, по его мнению, должны заняться уже давно.

Кучер также заявил, что во время работы на местах прилетов и других событий сталкивается с препятствиями отдельных полицейских.

В своем сообщении он обратился к сотрудникам полиции и предупредил, что в случае дальнейших препятствий в его деятельности готов обнародовать информацию об ответственных лицах.

Блогер отметил, что имеет возможность собрать и опубликовать данные о тех, кто, по его мнению, препятствует его работе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подраздел "Русский добровольческий корпус" опубликовал заявление в ответ на материал российского издания "Вёрстка", которое вышло 12 марта и содержит обвинения в адрес организации и ее командования.
В РДК заявили, что публикация якобы нарушает базовые журналистские стандарты и содержит необоснованные обвинения в тяжких преступлениях, в том числе в пытках и внесудебных казнях. Представители корпуса утверждают, что в материале нет конкретных доказательств этих утверждений. По их словам, журналисты ссылаются на анонимные источники и не приводят данных о якобы ставших жертвами людях, а также не описывают обстоятельства возможных инцидентов. В заявлении также отмечено, что другие обвинения, в частности в отношении краж или вымогательств, также не подкреплены проверяемыми фактами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/timofii_kucher/41335
Теги:

Новости

Все новости