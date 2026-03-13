РДК знайшов нову брехню у російських медіа

Підрозділ "Русский добровольческий корпус" опублікував заяву у відповідь на матеріал російського видання "Вёрстка", який вийшов 12 березня та містить звинувачення на адресу організації та її командування.

РДК про матеріал «Вёрстка»

У РДК заявили, що публікація нібито порушує базові журналістські стандарти та містить необґрунтовані звинувачення у тяжких злочинах, зокрема у тортурах та позасудових стратах.

Представники корпусу стверджують, що у матеріалі немає конкретних доказів цих тверджень. За їхніми словами, журналісти посилаються на анонімні джерела і не наводять даних про людей, які нібито стали жертвами, а також не описують обставини можливих інцидентів.

У заяві також зазначено, що інші звинувачення, зокрема щодо крадіжок чи вимагання, також не підкріплені перевірюваними фактами.

У РДК вважають, що матеріал має політичний характер і спрямований на дискредитацію російського добровольчого руху, який воює проти Кремля.

Крім того, у корпусі заявили, що журналісти не надали їм можливості відповісти на звинувачення. За їхніми словами, у запиті на коментар не були зазначені теми та питання, які стали основою для публікації.

У заяві також наголошується, що представники РДК та інших добровольчих підрозділів брали участь у процесі змін до українського законодавства щодо спрощення легалізації іноземних добровольців. За їхніми словами, відповідні зміни набули чинності у 2026 році.

У корпусі додали, що працюють над легалізацією своїх бійців в Україні, допомагають евакуйовувати родини добровольців із Росії та забезпечують свої підрозділи необхідними ресурсами.

