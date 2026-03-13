Война с Россией РДК нашел новую ложь в российских медиа
РДК нашел новую ложь в российских медиа

"Русский добровольческий корпус" отреагировал на материал издания "Вёрстка" и обвинил журналистов в распространении ложной информации

13 марта 2026, 20:03
Подразделение "Русский добровольческий корпус" опубликовало заявление в ответ на материал российского издания "Вёрстка", вышедшее 12 марта и содержащее обвинения в адрес организации и ее командования.

РДК о материале «Вёрстка»

В РДК заявили, что публикация якобы нарушает базовые журналистские стандарты и содержит необоснованные обвинения в тяжких преступлениях, в том числе в пытках и внесудебных казнях.

Представители корпуса утверждают, что в материале нет конкретных доказательств этих утверждений. По их словам, журналисты ссылаются на анонимные источники и не приводят данных о якобы ставших жертвами людях, а также не описывают обстоятельства возможных инцидентов.

В заявлении также отмечено, что другие обвинения, в частности в отношении краж или вымогательств, также не подкреплены проверяемыми фактами.

В РДК считают, что материал носит политический характер и направлен на дискредитацию российского добровольческого движения, воюющего против Кремля.

Кроме того, в корпусе заявили, что журналисты не предоставили им возможность ответить на обвинения. По их словам, в запросе на комментарий не были указаны темы и вопросы, которые стали основанием для публикации.

В заявлении также отмечается, что представители РДК и других добровольческих подразделений принимали участие в процессе изменений к украинскому законодательству об упрощении легализации иностранных добровольцев. По их словам, соответствующие изменения вступили в силу в 2026 году.

В корпусе добавили, что работают над легализацией своих бойцов в Украине, помогают эвакуировать семьи добровольцев из России и обеспечивают свои подразделения необходимыми ресурсами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в цифровом магазине видеоигр Steam появилась российская игра под названием Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, которая подает российскую армию в положительном свете и распространяет пропагандистские нарративы о войне в Украине.



Источник: https://t.me/rvc_army/1828
