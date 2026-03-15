В 3 Армейском Корпусе раскрыли идею добровольцев на войне: за что они воюют

Ткачова Марія
Представители Хорунжей службы 3 Армейского корпуса вышли в прямой эфир, где рассказали о работе с мотивацией военнослужащих.
Мотивация бойцов на войне против России
Заместитель командира 125 отдельной механизированной бригады по психологической поддержке друг "Лоргар" отметил, что в подразделениях проводят просветительские разговоры с личным составом, чтобы военные лучше понимали, за что они воюют.
По его словам, подобные встречи помогают бойцам осознать смысл борьбы и важность службы.
Заместитель командира 3 Армейского корпуса психологической поддержки друг "Слип" заявил, что вопрос мотивации военных не возникает внезапно, а формируется еще с детства — в семье, детском саду и школе.
Он также отметил, что после начала полномасштабной войны в армию стали приходить не только добровольцы, но и люди, не всегда понимающие причины своего участия в войне.
По словам военного, для добровольцев ключевой мотивацией является осознание своей принадлежности к украинской нации, а также ценности семьи, традиций и ответственности перед будущими поколениями.
Он подчеркнул, что уклонение от войны может привести к тому, что в будущем воевать придется следующим поколениям.