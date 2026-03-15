logo

BTC/USD

71543

ETH/USD

2095.15

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией В 3 Армейском Корпусе раскрыли идею добровольцев на войне: за что они воюют
commentss НОВОСТИ Все новости

В 3 Армейском Корпусе раскрыли идею добровольцев на войне: за что они воюют

В 3 Армейском корпусе заявили, что мотивация военных формируется еще с детства - через семью, школу и понимание принадлежности к нации

15 марта 2026, 16:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Представители Хорунжей службы 3 Армейского корпуса вышли в прямой эфир, где рассказали о работе с мотивацией военнослужащих.

В 3 Армейском Корпусе раскрыли идею добровольцев на войне: за что они воюют

Мотивация бойцов на войне против России

Заместитель командира 125 отдельной механизированной бригады по психологической поддержке друг "Лоргар" отметил, что в подразделениях проводят просветительские разговоры с личным составом, чтобы военные лучше понимали, за что они воюют.

По его словам, подобные встречи помогают бойцам осознать смысл борьбы и важность службы.

Заместитель командира 3 Армейского корпуса психологической поддержки друг "Слип" заявил, что вопрос мотивации военных не возникает внезапно, а формируется еще с детства — в семье, детском саду и школе.

Он также отметил, что после начала полномасштабной войны в армию стали приходить не только добровольцы, но и люди, не всегда понимающие причины своего участия в войне.

По словам военного, для добровольцев ключевой мотивацией является осознание своей принадлежности к украинской нации, а также ценности семьи, традиций и ответственности перед будущими поколениями.

Он подчеркнул, что уклонение от войны может привести к тому, что в будущем воевать придется следующим поколениям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы логер Тимофей Кучер опубликовал заявление, в котором раскритиковал работу полиции в Днепре и заявил о конфликтах во время своей деятельности.
По его словам, правоохранительная система в городе нуждается в изменениях, и этим вопросом, по его мнению, должны заняться уже давно. Кучер также заявил, что во время работы на местах прилетов и других событий сталкивается с препятствиями отдельных полицейских.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/7gcbsF0dGm4?si=sRiDtMx9uH7-xV_h
Теги:

Новости

Все новости