Представители Хорунжей службы 3 Армейского корпуса вышли в прямой эфир, где рассказали о работе с мотивацией военнослужащих.

Мотивация бойцов на войне против России

Заместитель командира 125 отдельной механизированной бригады по психологической поддержке друг "Лоргар" отметил, что в подразделениях проводят просветительские разговоры с личным составом, чтобы военные лучше понимали, за что они воюют.

По его словам, подобные встречи помогают бойцам осознать смысл борьбы и важность службы.

Заместитель командира 3 Армейского корпуса психологической поддержки друг "Слип" заявил, что вопрос мотивации военных не возникает внезапно, а формируется еще с детства — в семье, детском саду и школе.

Он также отметил, что после начала полномасштабной войны в армию стали приходить не только добровольцы, но и люди, не всегда понимающие причины своего участия в войне.

По словам военного, для добровольцев ключевой мотивацией является осознание своей принадлежности к украинской нации, а также ценности семьи, традиций и ответственности перед будущими поколениями.

Он подчеркнул, что уклонение от войны может привести к тому, что в будущем воевать придется следующим поколениям.

