Тяжкохворого чоловіка знов відправили на фронт: дружина видала всю ситуацію
Тяжкохворого чоловіка знов відправили на фронт: дружина видала всю ситуацію

Дружина військового РФ заявила, що тяжкохворого чоловіка відправили назад на фронт

19 березня 2026, 17:47
Ткачова Марія

Дружина російського військовослужбовця оприлюднила відеозвернення, в якому заявила, що її чоловіка після госпіталізації та серйозних проблем зі здоров’ям знову відправили на передову без належного лікування.

Дружина солдата рф про повернення на фронт

За словами жінки, після лікування йому не надали ні повноцінної медичної допомоги, ні передбаченої відпустки, а одразу направили виконувати бойові завдання.

Вона стверджує, що чоловіка відправили на фронт у важкому стані — з відмовою однієї нирки, проблемами з іншою та обмороженнями кінцівок. Крім того, за її словами, він був без належного спорядження.

Жінка зверталася до військової прокуратури Красноярська, однак її заяву перенаправили до Псковської області. Розгляд призначено лише на початок квітня.

Вона висловлює побоювання, що через затягування розгляду її чоловік може не дожити до цього часу.

Також жінка повідомила про втрати у родині: один із братів її чоловіка загинув, інший понад рік вважається зниклим безвісти.

У зверненні вона закликає надати розголос ситуації та повернути чоловіка додому живим.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський військовослужбовець заявив про жорстоке поводження та катування з боку власного командування під час служби на фронті.
За його словами, після одного з інцидентів його утримували протягом тижня без їжі, застосовували фізичне насильство та психологічний тиск. Він стверджує, що його били, приковували наручниками, ставили на коліна та стріляли поруч із головою, щоб залякати. Також військовий заявив, що замість води йому давали непридатні для споживання рідини.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus
