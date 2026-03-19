Російський військовослужбовець заявив про жорстоке поводження та катування з боку власного командування під час служби на фронті.

Тортури в армії РФ над підлеглими

За його словами, після одного з інцидентів його утримували протягом тижня без їжі, застосовували фізичне насильство та психологічний тиск.

Він стверджує, що його били, приковували наручниками, ставили на коліна та стріляли поруч із головою, щоб залякати.

Також військовий заявив, що замість води йому давали непридатні для споживання рідини.

За його словами, внаслідок знущань він отримав травми, зокрема поранення ноги та ушкодження руки.

Ці заяви наразі не мають незалежного підтвердження, однак подібні свідчення раніше вже з’являлися у відкритих джерелах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України відбили мотоштурм російських військ у районі селища Гришине — першу подібну атаку за останні три місяці.

За даними військових, противник залучив 13 одиниць мототехніки, намагаючись прорватися до населеного пункту. Підрозділи 155 окремої механізованої бригади та 425 окремого штурмового полку "Скеля" разом із суміжними силами знищили більшість техніки ще на підступах до селища — 9 одиниць. Ще 4 мотоцикли були зупинені вже безпосередньо у Гришиному. Втрати особового складу противника склали щонайменше 17 осіб. Паралельно російські війська намагалися здійснити прорив у районі Мирнограду із застосуванням двох броньованих тягачів МТ-ЛБ. Ця атака також завершилася провалом — обидві одиниці техніки були знищені разом із особовим складом.

