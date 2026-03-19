Российский военнослужащий заявил о жестоком обращении и пытках со стороны собственного командования во время службы на фронте.

Пытки в армии РФ над подчиненными

По его словам, после одного из инцидентов его удерживали в течение недели без еды, применяли физическое насилие и психологическое давление.

Он утверждает, что его избивали, приковывали наручниками, ставили на колени и стреляли рядом с головой, чтобы запугать.

Также военный заявил, что вместо воды ему давали непригодную для потребления жидкость.

По его словам, в результате издевательств он получил травмы, в том числе ранение ноги и повреждение руки.

Эти заявления пока не имеют независимого подтверждения, однако подобные свидетельства ранее уже появлялись в открытых источниках.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины отбили мотоштурм российских войск в районе поселка Гришино — первую подобную атаку за последние три месяца.

По данным военных, противник привлек 13 единиц мототехники, пытаясь прорваться в населенный пункт. Подразделения 155 отдельной механизированной бригады и 425 отдельного штурмового полка "Скала" вместе со смежными силами уничтожили большинство техники еще на подступах к поселку — 9 единиц. Еще 4 мотоцикла были остановлены уже непосредственно в Гришино. Утраты личного состава противника составили не менее 17 человек. Параллельно российские войска пытались совершить прорыв в районе Мирнограда с применением двух бронированных тягачей МТ-ЛБ. Эта атака также завершилась провалом – обе единицы техники были уничтожены вместе с личным составом.

