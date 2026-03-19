Тяжелобольного мужа снова отправили на фронт: жена выдала всю ситуацию

Ткачова Марія
Жена российского военнослужащего обнародовала видеообращение, в котором заявила, что ее супруга после госпитализации и серьезных проблем со здоровьем снова отправили на передовую без должного лечения.
Жена солдата РФ о возвращении на фронт
По словам женщины, после лечения ему не предоставили ни полноценную медицинскую помощь, ни предусмотренный отпуск, а сразу направили выполнять боевые задания.
Она утверждает, что мужчину отправили на фронт в тяжелом состоянии – с отказом одной почки, проблемами с другой и обморожениями конечностей. Кроме того, по ее словам, он был без должного снаряжения.
Женщина обращалась в военную прокуратуру Красноярска, однако ее заявление перенаправили в Псковскую область. Рассмотрение назначено только к началу апреля.
Она выражает опасение, что из-за затягивания рассмотрения ее муж может не дожить до этого времени.
Также женщина сообщила о потерях в семье: один из братьев ее мужа погиб, другой больше года считается пропавшим без вести.
В обращении она призывает огласить ситуацию и вернуть мужчину домой живым.