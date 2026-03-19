logo

BTC/USD

69453

ETH/USD

2121.18

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Тяжелобольного мужа снова отправили на фронт: жена выдала всю ситуацию
НОВОСТИ

Тяжелобольного мужа снова отправили на фронт: жена выдала всю ситуацию

Жена военного РФ заявила, что тяжелобольного мужчину отправили обратно на фронт

19 марта 2026, 17:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Жена российского военнослужащего обнародовала видеообращение, в котором заявила, что ее супруга после госпитализации и серьезных проблем со здоровьем снова отправили на передовую без должного лечения.

Тяжелобольного мужа снова отправили на фронт: жена выдала всю ситуацию

Жена солдата РФ о возвращении на фронт

По словам женщины, после лечения ему не предоставили ни полноценную медицинскую помощь, ни предусмотренный отпуск, а сразу направили выполнять боевые задания.

Она утверждает, что мужчину отправили на фронт в тяжелом состоянии – с отказом одной почки, проблемами с другой и обморожениями конечностей. Кроме того, по ее словам, он был без должного снаряжения.

Женщина обращалась в военную прокуратуру Красноярска, однако ее заявление перенаправили в Псковскую область. Рассмотрение назначено только к началу апреля.

Она выражает опасение, что из-за затягивания рассмотрения ее муж может не дожить до этого времени.

Также женщина сообщила о потерях в семье: один из братьев ее мужа погиб, другой больше года считается пропавшим без вести.

В обращении она призывает огласить ситуацию и вернуть мужчину домой живым.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военнослужащий заявил о жестоком обращении и пытках со стороны собственного командования во время службы на фронте.
По его словам, после одного из инцидентов его удерживали в течение недели без еды, применяли физическое насилие и психологическое давление. Он утверждает, что его избивали, приковывали наручниками, ставили на колени и стреляли рядом с головой, чтобы запугать. Также военный заявил, что вместо воды ему давали непригодную для потребления жидкость.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus
Теги:

Новости

Все новости