Тяжелобольного мужа снова отправили на фронт: жена выдала всю ситуацию

Жена российского военнослужащего обнародовала видеообращение, в котором заявила, что ее супруга после госпитализации и серьезных проблем со здоровьем снова отправили на передовую без должного лечения.

Жена солдата РФ о возвращении на фронт

По словам женщины, после лечения ему не предоставили ни полноценную медицинскую помощь, ни предусмотренный отпуск, а сразу направили выполнять боевые задания.

Она утверждает, что мужчину отправили на фронт в тяжелом состоянии – с отказом одной почки, проблемами с другой и обморожениями конечностей. Кроме того, по ее словам, он был без должного снаряжения.

Женщина обращалась в военную прокуратуру Красноярска, однако ее заявление перенаправили в Псковскую область. Рассмотрение назначено только к началу апреля.

Она выражает опасение, что из-за затягивания рассмотрения ее муж может не дожить до этого времени.

Также женщина сообщила о потерях в семье: один из братьев ее мужа погиб, другой больше года считается пропавшим без вести.

В обращении она призывает огласить ситуацию и вернуть мужчину домой живым.

