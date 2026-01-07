Тваринний російський обстріл портів Одещини: є загиблі і поранені

Російські війська завдали чергового удару по двох морських портах Одеської області. Про це повідомив Олексій Кулеба. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Російська атака по портам Одещини

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, лікарі працюють у посиленому режимі. Родині загиблого висловили співчуття у зв’язку з трагедією.

У результаті обстрілу зафіксовані пошкодження портової інфраструктури. Зокрема, постраждали об’єкти на території портів, адміністративні будівлі, а також контейнери з рослинною олією. Масштаби руйнувань уточнюються, спеціалісти проводять обстеження пошкоджених об’єктів.







На місцях ударів працюють усі профільні служби. Рятувальники, комунальні та аварійні бригади здійснюють ліквідацію наслідків атаки з урахуванням вимог безпеки. Території портів перевіряються на наявність додаткових загроз.

Попри обстріл і пошкодження, робота портів не зупинена. Морська інфраструктура продовжує функціонувати, а всі необхідні заходи спрямовані на підтримку безперебійної логістики.







Влада наголошує, що цей удар є черговим цілеспрямованим нападом країни-терориста на портову інфраструктуру України. Саме ці об’єкти відіграють ключову роль у забезпеченні експорту агропродукції та продовольчої безпеки у світі.

За словами Олексія Кулеби, Росія свідомо намагається підірвати економічну стабільність України та знищити морську логістику, розуміючи значення українських портів не лише для країни, а й для міжнародних ринків. Атаки на порти розглядаються як елемент системного тиску, спрямованого на блокування торговельних маршрутів і зрив постачання продовольства.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у нічний час російські війська атакували один із підрозділів енергетичної компанії ДТЕК на території Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару було пошкоджене енергообладнання, що призвело до займання на об’єкті.