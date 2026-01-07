logo_ukra

BTC/USD

91207

ETH/USD

3156.08

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тваринний російський обстріл портів Одещини: є загиблі і поранені
commentss НОВИНИ Всі новини

Тваринний російський обстріл портів Одещини: є загиблі і поранені

Росія здійснила чергову атаку по портовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок якої є загиблий, поранені та пошкодження об’єктів, задіяних у морській логістиці

7 січня 2026, 18:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські війська завдали чергового удару по двох морських портах Одеської області. Про це повідомив Олексій Кулеба. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Тваринний російський обстріл портів Одещини: є загиблі і поранені

Російська атака по портам Одещини

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, лікарі працюють у посиленому режимі. Родині загиблого висловили співчуття у зв’язку з трагедією.

У результаті обстрілу зафіксовані пошкодження портової інфраструктури. Зокрема, постраждали об’єкти на території портів, адміністративні будівлі, а також контейнери з рослинною олією. Масштаби руйнувань уточнюються, спеціалісти проводять обстеження пошкоджених об’єктів.


Тваринний російський обстріл портів Одещини: є загиблі і поранені - фото 2

На місцях ударів працюють усі профільні служби. Рятувальники, комунальні та аварійні бригади здійснюють ліквідацію наслідків атаки з урахуванням вимог безпеки. Території портів перевіряються на наявність додаткових загроз.

Попри обстріл і пошкодження, робота портів не зупинена. Морська інфраструктура продовжує функціонувати, а всі необхідні заходи спрямовані на підтримку безперебійної логістики.


Тваринний російський обстріл портів Одещини: є загиблі і поранені - фото 2

Влада наголошує, що цей удар є черговим цілеспрямованим нападом країни-терориста на портову інфраструктуру України. Саме ці об’єкти відіграють ключову роль у забезпеченні експорту агропродукції та продовольчої безпеки у світі.

За словами Олексія Кулеби, Росія свідомо намагається підірвати економічну стабільність України та знищити морську логістику, розуміючи значення українських портів не лише для країни, а й для міжнародних ринків. Атаки на порти розглядаються як елемент системного тиску, спрямованого на блокування торговельних маршрутів і зрив постачання продовольства.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у нічний час російські війська атакували один із підрозділів енергетичної компанії ДТЕК на території Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару було пошкоджене енергообладнання, що призвело до займання на об’єкті.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/7867
Теги:

Новини

Всі новини