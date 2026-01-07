Животный русский обстрел портов Одесской области: есть погибшие и раненые

Рубрики
Российские войска нанесли очередной удар по двум морским портам Одесской области. Об этом сообщил Алексей Кулеба. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере пятеро получили ранения разной степени тяжести.
Российская атака по портам Одесской области
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи работают в усиленном режиме. Семье погибшего выразили соболезнования в связи с трагедией.
В результате обстрела зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. В частности, пострадали объекты на территории портов, административные здания, контейнеры с растительным маслом. Масштабы разрушений уточняются, специалисты производят обследование поврежденных объектов.
На местах ушибов работают все профильные службы. Спасатели, коммунальные и аварийные бригады ликвидируют последствия атаки с учетом требований безопасности. Территории портов проверяются наличие дополнительных угроз.
Несмотря на обстрелы и повреждения, работа портов не остановлена. Морская инфраструктура продолжает функционировать, а все необходимые меры направлены на поддержку бесперебойной логистики.
Власти подчеркивают, что этот удар является очередным целенаправленным нападением страны-террориста на портовую инфраструктуру Украины. Именно эти объекты играют ключевую роль в обеспечении экспорта агропродукции и продовольственной безопасности в мире.
По словам Алексея Кулебы, Россия намеренно пытается подорвать экономическую стабильность Украины и уничтожить морскую логистику, понимая значение украинских портов не только для страны, но и для международных рынков. Атаки на порты рассматриваются как элемент системного давления, направленного на блокировку торговых маршрутов и срыв поставок продовольствия.