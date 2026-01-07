Животный русский обстрел портов Одесской области: есть погибшие и раненые

Российские войска нанесли очередной удар по двум морским портам Одесской области. Об этом сообщил Алексей Кулеба. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Российская атака по портам Одесской области

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи работают в усиленном режиме. Семье погибшего выразили соболезнования в связи с трагедией.

В результате обстрела зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. В частности, пострадали объекты на территории портов, административные здания, контейнеры с растительным маслом. Масштабы разрушений уточняются, специалисты производят обследование поврежденных объектов.







На местах ушибов работают все профильные службы. Спасатели, коммунальные и аварийные бригады ликвидируют последствия атаки с учетом требований безопасности. Территории портов проверяются наличие дополнительных угроз.

Несмотря на обстрелы и повреждения, работа портов не остановлена. Морская инфраструктура продолжает функционировать, а все необходимые меры направлены на поддержку бесперебойной логистики.







Власти подчеркивают, что этот удар является очередным целенаправленным нападением страны-террориста на портовую инфраструктуру Украины. Именно эти объекты играют ключевую роль в обеспечении экспорта агропродукции и продовольственной безопасности в мире.

По словам Алексея Кулебы, Россия намеренно пытается подорвать экономическую стабильность Украины и уничтожить морскую логистику, понимая значение украинских портов не только для страны, но и для международных рынков. Атаки на порты рассматриваются как элемент системного давления, направленного на блокировку торговых маршрутов и срыв поставок продовольствия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночное время российские войска атаковали одно из подразделений энергетической компании ДТЭК на территории Днепропетровской области. В результате вражеского удара было повреждено энергооборудование, что привело к возгоранию на объекте.