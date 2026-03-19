Тут буде дуже гаряче: цей напрямок фронту є ключем успіху і для України, і для РФ

Кравцев Сергей
Основні напрямки на фронті – Донецький та Запорізький. Останнє є своєрідним "ключиком" до успіху у війні, яку Кремль розв'язав проти України. Таку думку висловив військовий аналітик Сергій Грабський.
Експерт зазначив, що сторона, яка перебуває у стані стратегічної оборони, взагалі не може мати стратегічної переваги, ініціатива зараз на боці ворога. Водночас, наголосив він, ситуація не така вже безнадійна: стратегічна оборона, яку ЗСУ ведуть з жовтня 2023 року, дає свої результати.
Експерт наголосив, що зазначена стратегічна оборона на сьогоднішній день є єдиною концепцією виживання України. За його словами, це дуже складно та важко, але іншого вибору у нас зараз немає.
Наразі противник визначився з такими напрямами, як "традиційний" Донецький – там ворог прагне заволодіти всім регіоном. У цьому контексті, сказав Грабський, Москва використовує як звані переговори, так і бойові дії.
За його словами, для супротивника, який прагне захопити всю Україну, наступним стратегічним кроком має стати вихід на Запоріжжя.
