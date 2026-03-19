Тут буде дуже гаряче: цей напрямок фронту є ключем успіху і для України, і для РФ

Основні напрямки на фронті – Донецький та Запорізький. Останнє є своєрідним "ключиком" до успіху у війні, яку Кремль розв'язав проти України. Таку думку висловив військовий аналітик Сергій Грабський.

Експерт зазначив, що сторона, яка перебуває у стані стратегічної оборони, взагалі не може мати стратегічної переваги, ініціатива зараз на боці ворога. Водночас, наголосив він, ситуація не така вже безнадійна: стратегічна оборона, яку ЗСУ ведуть з жовтня 2023 року, дає свої результати.

"Зараз ми бачимо її перші плоди… Ще 2-3 місяці тому противник ставив собі задачу до кінця квітня заволодіти Донецькою областю. Зараз можна констатувати, що ця задача виконана не буде. Противник, незважаючи на великий тиск, який він намагається здійснювати на наші позиції, не має сил та засобів для того, щоб виконати поставлену перед собою задачу. Й це вже є, що називається, злам ситуації. Не остаточний, але злам ситуації", — сказав Грабський.

Експерт наголосив, що зазначена стратегічна оборона на сьогоднішній день є єдиною концепцією виживання України. За його словами, це дуже складно та важко, але іншого вибору у нас зараз немає.

Наразі противник визначився з такими напрямами, як "традиційний" Донецький – там ворог прагне заволодіти всім регіоном. У цьому контексті, сказав Грабський, Москва використовує як звані переговори, так і бойові дії.

"Тому бої продовжуватимуться на Донецькому напрямку... З іншого боку, ми абсолютно чітко усвідомлюємо наступний стратегічний напрям, який для Росії є надзвичайно важливим. Причому цей напрямок зараз балансує на межі нашої переваги чи переваги Росії. Йдеться про Запорізький напрямок загалом", — зазначив Грабський.

За його словами, для супротивника, який прагне захопити всю Україну, наступним стратегічним кроком має стати вихід на Запоріжжя.

