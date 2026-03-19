Здесь будет очень горячо: это направление фронта является ключом успеха и для Украины, и для РФ

Основные направления на фронте – Донецкое и Запорожское. Последнее является своеобразным "ключиком" к успеху в войне, которую Кремль развязал против Украины. Такое мнение высказал военный аналитик Сергей Грабский.

Эксперт отметил, что сторона, находящаяся в состоянии стратегической обороны, вообще не может иметь стратегического преимущества, инициатива сейчас на стороне врага. В то же время, подчеркнул он, ситуация не такая уж безнадежная: стратегическая оборона, которую ВСУ ведут с октября 2023 года, дает свои результаты.

"Сейчас мы видим ее первые плоды… Еще 2-3 месяца назад противник ставил себе задачу до конца апреля овладеть Донецкой областью. Сейчас можно констатировать, что эта задача выполнена не будет. Противник, несмотря на большое давление, которое он пытается оказывать на наши позиции, не имеет сил и средств для того, чтобы выполнить поставленную перед собой задачу. И это уже является, что называется, переломом ситуации. Не окончательным, но переломом ситуации", – сказал Грабский.

Эксперт подчеркнул, что указанная стратегическая оборона на сегодняшний день является единственной концепцией выживания Украины. По его словам, это очень сложно и тяжело, но другого выбора у нас сейчас нет.

В настоящее время противник определился с такими направлениями, как "традиционное" Донецкое – там враг стремится завладеть всем регионом. В этом контексте, сказал Грабский, Москва использует как так называемые переговоры, так и боевые действия.

"Поэтому бои будут продолжаться на Донецком направлении… С другой стороны, мы абсолютно четко осознаем следующее стратегическое направление, которое для России является чрезвычайно важным. Причем это направление сейчас балансирует на грани нашего преимущества или преимущества России. Речь идет о Запорожском направлении в целом", – отметил Грабский.

По его словам, для противника, стремящегося захватить всю Украину, следующим стратегическим шагом должен стать выход на Запорожье.

