Здесь будет очень горячо: это направление фронта является ключом успеха и для Украины, и для РФ

Кравцев Сергей
Основные направления на фронте – Донецкое и Запорожское. Последнее является своеобразным "ключиком" к успеху в войне, которую Кремль развязал против Украины. Такое мнение высказал военный аналитик Сергей Грабский.
Эксперт отметил, что сторона, находящаяся в состоянии стратегической обороны, вообще не может иметь стратегического преимущества, инициатива сейчас на стороне врага. В то же время, подчеркнул он, ситуация не такая уж безнадежная: стратегическая оборона, которую ВСУ ведут с октября 2023 года, дает свои результаты.
Эксперт подчеркнул, что указанная стратегическая оборона на сегодняшний день является единственной концепцией выживания Украины. По его словам, это очень сложно и тяжело, но другого выбора у нас сейчас нет.
В настоящее время противник определился с такими направлениями, как "традиционное" Донецкое – там враг стремится завладеть всем регионом. В этом контексте, сказал Грабский, Москва использует как так называемые переговоры, так и боевые действия.
По его словам, для противника, стремящегося захватить всю Украину, следующим стратегическим шагом должен стать выход на Запорожье.
