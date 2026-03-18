Трамп расшатывает НАТО и изменяет правила игры: что означают его слова для Украины и мира

За последние дни президент США Дональд Трамп сделал противоречащие друг другу заявления о НАТО. Многие видят в этом серию повторяющихся сигналов, которые складываются в одну линию. В частности, Дональд Трамп подверг резкой критике страны-члены НАТО за отказ принять участие в военной операции против Ирана. Были едкие заявления и в сторону Украины, которая, мол, без помощи Вашингтона продержалась бы в 2022 только один день. Что это значит для Европы, Канады и других демократий? В частности, для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мир входит в период фрагментации глобальной безопасности

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко так прокомментировала ситуацию:

"Раскрывая данную тему, следует напомнить, что НАТО изначально было создано, как оборонный альянс с принципом коллективной безопасности, а не инструмент наступательных кампаний, особенно в поддержку интересов какой-либо конкретной страны. Заявления Трампа в отношении НАТО выглядят противоречивыми, но складываются в определенную систему: он критикует союзников за отказ участвовать в войне против Ирана, в то же время демонстрируя готовность США действовать самостоятельно. Такая риторика подрывает доверие и вынуждает европейских лидеров сомневаться в стабильности американских гарантий. Она отражает глубокое смещение во внешней политике Вашингтона – переход от партнерства, основанного на общих ценностях, к транзакционному подходу, где поддержка предоставляется только в обмен на конкретные уступки".

По словам эксперта, нежелание стран Европы участвовать в войне против Ирана отражает несовпадение интересов и стратегических приоритетов разных членов Альянса в разных регионах мира. Для Европы это означает конец безусловного "зонтика безопасности".

"Если союзники не готовы поддерживать американские интересы в других регионах, Вашингтон может подвергнуть сомнению свои обязательства. Это заставляет европейские страны ускорить развитие собственной архитектуры безопасности, включая военно-промышленный комплекс и потенциальное создание объединенных вооруженных сил ЕС. В связи с этим оборонные расходы стран будут только увеличиваться", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Ева Антоненко добавляет, что Канада, традиционно лояльная к США, оказалась между союзническими обязательствами и внутренним сопротивлением участия в конфликтах, не имеющих прямой связи с ее безопасностью. Параллельно растет риск раскола в Альянсе, ведь США теоретически могут выстраивать двусторонние соглашения о безопасности с отдельными странами, что будет ослаблять НАТО как единый институт.

"Для Украины слова Трампа об "один дне без помощи" показательны. Они напоминают о зависимости от политических решений в США и подвергают сомнению стабильность поддержки. Роль Вашингтона в сдерживании российской агрессии остается ключевой, однако подобная риторика сигнализирует о необходимости большей диверсификации источников помощи и развития собственного оборонного производства. В то же время, это и может быть целью Трампа, ведь он неоднократно отмечал, что не планирует продолжать линию администрации Байдена. Это означает снижение приоритетности украинского вопроса на фоне других глобальных конфликтов, а также использование Украины как аргумента в дискуссии с европейскими союзниками", – отметил эксперт.

По ее убеждению, в более широкой перспективе такие заявления могут ослабить НАТО как институт. Если союзники будут сомневаться в надежности американских гарантий, Североатлантический союз потеряет главное преимущество – единство и предсказуемость.

"На наших глазах мир входит в период фрагментации глобальной безопасности, где гарантии прошлого не работают автоматически и глобально и зависят от интересов конкретных стран", — подытожила Ева Антоненко.

Отсидеться уже не получится ни у кого

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан говорит, что, к большому сожалению, но прослеживается простая и циничная картинка: гарантии США – больше ничего не стоят, об автоматизме не может быть и речи; НАТО – не "священная корова", а "соглашение", из которого можно легко выйти; политическая воля Вашингтона зависит от одного человека. И зря, что ее действия напоминают метание шизофреника в психушке.

"Фактически Америка начинает вести себя как непредсказуемый союзник, на который как нельзя не то, что бы положиться, а от которого можно ожидать удар ножом в спину в любой момент", – прокомментировал эксперт.

Что касается Украины, то Вадим Трюхан говорит, что наша страна становится частью недовольства Трампа, чего стоят только едкие намеки президента США: "мы помогли им – они нам нет", или "поддержка = расходы", или "союзники "не отработали".

"Наш риск заключается в том, что украинский вопрос встраивается в торг с НАТО и Россией. Это не эмоция и не импульс. Это переход к транзакционной политике, подготовка к пересмотру роли США, рост неопределенности для всех демократий мира. И главное: НАТО впервые серьезно разрывается изнутри президентом США. Однако началось это не вчера, а много лет назад, еще при первой каденции Дональда Трампа. Когда сверхдержава несколько дней повторяет одно и то же – это уже не слова. Это предупреждения, на которые нужно найти надлежащий ответ. Отсидеться в домике уже не получится ни у кого", – отметил эксперт.

