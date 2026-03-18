Трамп розхитує НАТО і змінює правила гри: що значать його слова для України та світу

За останні дні президент США Дональд Трамп наробив заяв про НАТО, які протирічать одна одній. Багато хто бачить у цьому серію сигналів, які повторюються і які складаються в одну лінію. Зокрема, Дональд Трамп різко розкритикував країни-члени НАТО за відмову взяти участь у військовій операції проти Ірану. Були їдкі заяви і в сторону України, яка, мовляв, без допомоги Вашингтону протрималася б у 2022 році лише один день. Що це означає для Європи, Канади та інших демократій? Зокрема, для України? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Дональд Трамп.

Світ входить у період фрагментації глобальної безпеки

Експерт Українського інституту політики Єва Антоненко так прокоментувала ситуацію:

"Розкриваючи дану тему, варто нагадати, що НАТО від самого початку було створено, як оборонний альянс із принципом колективної безпеки, а не інструмент наступальних кампаній, особливо в підтримку інтересів якоїсь конкретної країни. Заяви Трампа щодо НАТО виглядають суперечливими, але складаються у певну систему: він критикує союзників за відмову брати участь у війні проти Ірану, водночас демонструючи готовність США діяти самостійно. Така риторика підриває довіру й змушує європейських лідерів сумніватися у стабільності американських гарантій. Вона відображає глибокий зсув у зовнішній політиці Вашингтона – перехід від партнерства, заснованого на спільних цінностях, до транзакційного підходу, де підтримка надається лише в обмін на конкретні поступки".

За словами експерта, небажання країн Європи брати участь у війні проти Ірану відображає неспівпадіння інтересів та стратегічних пріоритетів різних членів Альянсу у різних регіонах світу. Для Європи це означає кінець безумовної "парасольки безпеки".

"Якщо союзники не готові підтримувати американські інтереси в інших регіонах, Вашингтон може поставити під сумнів свої зобов’язання. Це змушує європейські країни пришвидшити розвиток власної архітектури безпеки, включно з військово-промисловим комплексом та потенційним створенням об’єднаних збройних сил ЄС. У зв’язку з цим оборонні витрати країн лише збільшуватимуться", – зазначила співрозмовниця порталу "Коментарі".

Єва Антоненко додає, Канада, традиційно лояльна до США, опинилася між союзницькими зобов’язаннями та внутрішнім спротивом участі в конфліктах, що не мають прямого зв’язку з її безпекою. Паралельно зростає ризик розколу в Альянсі, адже США теоретично можуть вибудовувати двосторонні безпекові угоди з окремими країнами, що послаблюватиме НАТО як єдиний інститут.

"Для України слова Трампа про "один день без допомоги" є показовими. Вони нагадують про залежність від політичних рішень у США та ставлять під сумнів стабільність підтримки. Роль Вашингтона у стримуванні російської агресії залишається ключовою, однак така риторика сигналізує про необхідність більшої диверсифікації джерел допомоги та розвитку власного оборонного виробництва. Водночас це і може бути метою Трампа, адже він неодноразово наголошував, що не планує продовжувати лінію адміністрації Байдена. Це означає зниження пріоритетності українського питання на тлі інших глобальних конфліктів, а також використання України як аргументу у дискусії з європейськими союзниками", – зазначив експерт.

На її переконання, у ширшій перспективі такі заяви можуть ослабити НАТО як інституцію. Якщо союзники сумніватимуться у надійності американських гарантій, Альянс втратить головну перевагу – єдність і передбачуваність.

"На наших очах світ входить у період фрагментації глобальної безпеки, де гарантії минулого не працюють автоматично і глобально та залежать від інтересів конкретних країн", – підсумувала Єва Антоненко.

Відсидітися вже не вийде ні у кого

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан говорить, що, на превеликий жаль, але прослідковується проста і цинічна картинка: гарантії США – більше нічого не варті, про автоматизм не може бути й мови; НАТО – не “священна корова”, а “угода”, з якої легко можна вийти; політична воля Вашингтона залежить від однієї людини. І дарма, що її дії нагадують метання шизофреніка в психлікарні.

"Фактично Америка починає поводитись як непередбачуваний союзник, на який як не можна не те, що б покластися, а від якого можна чекати удару ножем у спину у будь-який момент", – прокоментував експерт.

Що ж до України, то Вадим Трюхан говорить, що наша країна стає частиною невдоволення Трампа, чого лише варті їдкі натяки президента США: "ми допомогли їм – вони нам ні", або "підтримка = витрати", або "союзники "не відпрацювали".

"Наш ризик у тому, що українське питання вбудовується у торг із НАТО і Росією. Це не емоція і не імпульс. Це: перехід до транзакційної політики, підготовка до перегляду ролі США, зростання невизначеності для всіх демократій світу. І головне: НАТО вперше серйозно розривається зсередини президентом США. Проте почалося це не вчора, а багато років тому, ще при першій каденції Дональда Трампа. Коли наддержава кілька днів поспіль повторює одне й те саме – це вже не слова. Це – попередження, на які треба знайти належну відповідь. Відсидітися у будиночку вже не вийде ні у кого", – зазначив експерт.

