"Тупі російські голови": в Україні відповіли на скиглення Кремля, що "СВО" тепер "справжня війна"

Речник Кремля Дмитро Пєсков уперше визнав, що "спеціальна військова операція" переросла у повномасштабну війну. В Україні на цю заяву відреагували різкою критикою, наголосивши, що Росія сама розпочала агресію, порушивши міжнародне право ще у 2014 році.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що слова представника Путіна лише підтверджують, що Росія намагається виправдати власне вторгнення звинуваченнями на адресу Заходу.

"путінський песик пєсков здивований, що "сво стала війною", бо Україну підтримує Захід. Дійсно, дуже дивно, що росіяни вирішили наплювати на міжнародне право, окупувати Крим, розпочати війну на материковій території України і потім ще й вторгнення здійснити, замаскувавши це під якусь "сво", і це помітили. Мабуть, на думку росіян, всі мали просто закрити очі на порушення всіх зобовʼязань і розвʼязування росією геноцидної війни в Європі", — зауважив Коваленко.

Представник Центру протидії дезінформації також підкреслив, що підтримка України з боку європейських держав і США стала відповіддю на російську агресію, а не її причиною.

"Дивно, чому ж Європа і Захід не на стороні росії, і просто не закрили очі на постійні вбивства людей російською армією. Чомусь ці тупі російські голови вирішили, що зона впливу Варшавського договору досі існує. Хоча її давно вже не існує. Ну ок, ляже нафтопереробка, логістика, і ще дуже багато чого ляже, аж поки не зрозуміють", — додав Коваленко.

Напередодні Дмитро Пєсков в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що бойові дії в Україні вже не можна називати "СВО", оскільки, за його словами, за Києвом стоять Берлін, Париж, Гаага, Осло та Вашингтон. За його словами, тепер це "справжня війна". Представник Путіна також заявив, що західні союзники не лише постачають Україні зброю, а й забезпечують розвідувальну підтримку, що нібито змінило характер війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна пригрозили Україні повною дезінтеграцією через "територіальні претензії" Польщі.

Також "Коментарі" писали, що у Кремлі несподівано відреагували на українські удари по Росії.