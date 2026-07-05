"Тупые российские головы": в Украине ответили на нытье Кремля, что "СВО" теперь "настоящая война"

Спикер Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что "специальная военная операция" переросла в полномасштабную войну. В Украине на это заявление отреагировали резкой критикой, отметив, что Россия сама начала агрессию, нарушив международное право еще в 2014 году.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что слова представителя Путина лишь подтверждают, что Россия пытается оправдать собственное вторжение обвинениями в адрес Запада.

"путинская собачка песков удивлена, что "сво стала войной", потому что Украину поддерживает Запад. Действительно, очень странно, что россияне решили наплевать на международное право, оккупировать Крым, начать войну на материковой территории Украины и потом еще и вторжение осуществить, замаскировав это под какое-то "свое", и это заметили. Видимо, по мнению россиян, все должны были просто закрыть глаза на нарушение всех обязательств и развязывание россией геноцидной войны в Европе", — отметил Коваленко.

Представитель Центра противодействия дезинформации также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны европейских государств и США явилась ответом на российскую агрессию, а не ее причиной.

"Странно, почему же Европа и Запад не на стороне России, и просто не закрыли глаза на постоянные убийства людей русской армией. Почему эти тупые российские головы решили, что зона влияния Варшавского договора до сих пор существует. Хотя его давно уже не существует. Ну ок, ляжет нефтепереработка, логистика, и еще очень многое ляжет, пока не поймут", — добавил Коваленко.

В преддверии Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что боевые действия в Украине уже нельзя называть "СВО", поскольку, по его словам, за Киевом стоят Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон. По его словам, теперь это "настоящая война". Представитель Путина также заявил, что западные союзники не только снабжают Украину оружием, но и обеспечивают разведывательную поддержку, что якобы изменило характер войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина пригрозили Украине полной дезинтеграцией из-за "территориальных претензий" Польши.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле неожиданно отреагировали на украинские удары по России.