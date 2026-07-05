Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что "специальная военная операция" переросла в полномасштабную войну. В Украине на это заявление отреагировали резкой критикой, отметив, что Россия сама начала агрессию, нарушив международное право еще в 2014 году.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что слова представителя Путина лишь подтверждают, что Россия пытается оправдать собственное вторжение обвинениями в адрес Запада.
Представитель Центра противодействия дезинформации также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны европейских государств и США явилась ответом на российскую агрессию, а не ее причиной.
В преддверии Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что боевые действия в Украине уже нельзя называть "СВО", поскольку, по его словам, за Киевом стоят Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон. По его словам, теперь это "настоящая война". Представитель Путина также заявил, что западные союзники не только снабжают Украину оружием, но и обеспечивают разведывательную поддержку, что якобы изменило характер войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина пригрозили Украине полной дезинтеграцией из-за "территориальных претензий" Польши.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле неожиданно отреагировали на украинские удары по России.