Туди повинно летіти все: владі поставили жорстку умову знищення Росії

Україна має завдавати ударів по стратегічних об'єктах Росії, щоб захистити цивільних і послабити противника. До таких цілей належать аеродроми, пускові установки, нафтопереробні та енергетичні підприємства, а також центри управління і логістичні вузли, звідки російські війська запускають ракети та дрони по українських містах.

Фото: з відкритих джерел

Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж наголосив, що першими під ударами мають бути саме ті об’єкти, які щодня несуть загрозу цивільним і військовим. Він пояснив, що ураження енергетичної та нафтової інфраструктури ворога здатне зменшити його військовий потенціал і кількість атак по Україні.

"У першу чергу треба знищувати те, що щодня й щоночі б’є по нас у Києві, Львові чи Дніпрі – це аеродроми, ракети й системи управління вогнем", — підкреслив генерал.

Такі удари, за його словами, знижують інтенсивність обстрілів і порушують логістику противника. Руйнування систем управління ускладнює підготовку російської армії до нових атак, що допомагає рятувати життя мирних людей і надає українським силам більше простору для дій.

Наступним кроком має стати ураження промислових об’єктів, які забезпечують російську армію ресурсами. Йдеться про нафтопереробні заводи, енергетичні центри та системи перекачування пального.

"Нафтопереробка, нафтоперекачка — це кров війни, що забезпечує ресурси для ударів", — зауважив Маломуж.

Він додав, що удари по енергетичних вузлах, які живлять військові бази та оборонні підприємства, здатні сповільнити виробництво зброї й ускладнити запуск ракет та дронів.

Системні атаки на військову та енергетичну інфраструктуру можуть похитнути внутрішню стабільність Росії. На думку генерала, блекаути, вибухи й відчуття беззахисності руйнують віру громадян у владу.

"Коли в Росії темрява і постійні вибухи, вони розуміють, що режим не справляється", — наголосив він.

