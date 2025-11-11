Туда должно лететь все: власти поставили жесткое условие уничтожения России

Украина должна наносить удары по стратегическим объектам России, чтобы защитить гражданских и ослабить противника. К ним относятся аэродромы, пусковые установки, нефтеперерабатывающие и энергетические предприятия, а также центры управления и логистические узлы, откуда российские войска запускают ракеты и дроны по украинским городам.

Фото: из открытых источников

Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж подчеркнул, что первыми под ударами должны быть именно те объекты, которые ежедневно несут угрозу гражданским и военным. Он пояснил, что поражение энергетической и нефтяной инфраструктуры врага способно снизить его военный потенциал и количество атак по Украине.

" В первую очередь нужно уничтожать то, что каждый день и каждую ночь бьет по нам в Киеве, Львове или Днепре – это аэродромы, ракеты и системы управления огнем " , — подчеркнул генерал.

Подобные удары, по его словам, снижают интенсивность обстрелов и нарушают логистику противника. Разрушение систем управления усложняет подготовку российской армии к новым атакам, что помогает спасать жизнь мирных людей и предоставляет украинским силам больше пространства для действий.

Следующим шагом должно стать поражение промышленных объектов, обеспечивающих русскую армию ресурсами. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, энергетических центрах и системах перекачки горючего.

" Нефтепереработка, нефтеперекачка — это кровь войны, обеспечивающая ресурсы для ударов " , — заметил Маломуж.

Он добавил, что удары по энергетическим узлам, питающим военные базы и оборонные предприятия, способны замедлить производство оружия и усложнить запуск ракет и дронов.

Системные атаки на военную и энергетическую инфраструктуру могут поколебать внутреннюю стабильность России. По мнению генерала, блекауты, взрывы и чувство беззащитности разрушают веру граждан во власть.

" Когда в России тьма и постоянные взрывы, они понимают, что режим не справляется " , — подчеркнул он.

