Туапсе і Пермь не межа: озвучено несподіваний анонс подальший ударів вглиб РФ

Україна має потенціал для розширення зони ураження своїми дронами на глибші території Росії. Після серії атак на нафтові та газові об'єкти, зокрема на Перм, що знаходиться за 1500 км від України, експерти прогнозують нові напрямки для наступних ударів та оцінюють можливі шляхи для їх реалізації. Цього року українські дрони вперше досягли Уралу, пролетівши понад 1800 км, здебільшого над територією, що контролюється ворогом.

Як зазначає Bloomberg, в квітні цього року кількість атак на нафтову інфраструктуру в Росії досягла рекорду, зокрема було здійснено не менше 21 удару по ключових об'єктах. Однак, розширення радіусу застосування дронів потребує подолання низки технічних та логістичних труднощів, пояснює керівник Центру підготовки операторів БПЛА "КРУК" Віктор Таран.

Серед основних проблем для дальших ударів — це різні кліматичні умови, зокрема, за полярним колом, де складно підтримувати ефективність дронів. Проте експерт вважає, що подолати ці труднощі можна за допомогою нових технологій. Він також пропонує альтернативні способи нанесення ударів, наприклад, використання водяних платформ FPV або спеціальних човнів для доставки бойових дронів у важкодоступні регіони, зокрема поблизу Норвезького моря.

Ще одна проблема для розширення дальності атак — це обмеження бойових частин дронів. Для досягнення більших відстаней зазвичай потрібно збільшити розмір бака пального, що, в свою чергу, зменшує вагу бойової частини. Таран підкреслює, що для нанесення критичних ударів, бойова частина має бути значною, щоб досягти бажаного ефекту. Він зазначає, що наразі бойова частина в 40 кг дозволяє досягати суттєвих результатів, але для більших дистанцій вона може стати занадто малою.

Дронів вже неодноразово використовували для атак на стратегічні об'єкти в Росії, зокрема на об'єкти в Челябінській області, що знаходиться на відстані 1700–1800 км від України, а також у Свердловській області (1600–1700 км) та Перм’ї (1500 км). Найближчі удари були нанесені по Туапсинському НПЗ, розташованому всього за 450 км від лінії фронту.

Аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний зазначає, що наразі підтверджена максимальна дальність поразки складає близько 1800 км, що відповідає регіону Уралу. Однак, експерт прогнозує, що в майбутньому радіус ураження може збільшитись до 2000–2500 км, що відкриє нові можливості для атак на стратегічні об'єкти Росії. Незважаючи на це, навіть на відстані до 1800 км існує велика кількість цілей, які потребують уваги українських ударних дронів та ракет.

