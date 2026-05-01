Туапсе и Пермь не предел: озвучен неожиданный анонс последующих ударов вглубь РФ

У Украины есть потенциал для расширения зоны поражения своими дронами на более глубокие территории России. После серии атак на нефтяные и газовые объекты, в частности на Пермь, расположенный в 1500 км от Украины, эксперты прогнозируют новые направления для последующих ударов и оценивают возможные пути для их реализации. В этом году украинские дроны впервые достигли Урала, пролетев более 1800 км, в основном над контролируемой врагом территорией.

Как отмечает Bloomberg, в апреле этого года количество атак на нефтяную инфраструктуру в России достигло рекорда, в том числе был совершен не менее 21 удара по ключевым объектам. Однако расширение радиуса применения дронов требует преодоления ряда технических и логистических трудностей, объясняет руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК" Виктор Таран.

Среди основных проблем для дальнейших ударов это различные климатические условия, в частности, по полярному кругу, где сложно поддерживать эффективность дронов. Однако эксперт считает, что преодолеть эти трудности можно с помощью новых технологий. Он также предлагает альтернативные способы нанесения ударов, например использование водяных платформ FPV или специальных лодок для доставки боевых дронов в труднодоступные регионы, в частности вблизи Норвежского моря.

Еще одна проблема для расширения дальности атак – это ограничение боевых частей дронов. Для достижения больших расстояний обычно нужно увеличить размер бака горючего, что, в свою очередь, уменьшает вес боевой части. Таран подчеркивает, что для нанесения критических ударов боевая часть должна быть значительной, чтобы достичь желаемого эффекта. Он отмечает, что боевая часть в 40 кг позволяет достигать существенных результатов, но для больших дистанций она может стать слишком малой.

Дронов уже неоднократно использовали для атак на стратегические объекты в России, в частности, на объекты в Челябинской области, находящейся на расстоянии 1700–1800 км от Украины, а также в Свердловской области (1600–1700 км) и Пермье (1500 км). Ближайшие удары были нанесены по Туапсинскому НПЗ, расположенному всего в 450 км от линии фронта.

Аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный отмечает, что подтвержденная максимальная дальность поражения составляет около 1800 км, что соответствует региону Урала. Однако эксперт прогнозирует, что в будущем радиус поражения может увеличиться до 2000-2500 км, что откроет новые возможности для атак на стратегические объекты России. Несмотря на это, даже на расстоянии до 1800 км существует большое количество целей, требующих внимания украинских ударных дронов и ракет.

